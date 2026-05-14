ترامب يقول إن شي عرض المساعدة في إعادة فتح هرمز وتعهد بعدم تسليح إيران

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي بضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز، وعدم دعم إيران عسكريا، بحسب إعلان ترامب، فيما أعلن وزير الخزانة الأميركي عن توجه البلدين لوضع بروتوكول أمني مشترك، ينظم مخاطر الذكاء الاصطناعي والهجمات الإلكترونية.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إن نظيره الصيني شي جينبينغ، عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد عدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصرّح ترامب لبرنامج "هانيتي" عبر "فوكس نيوز"، بعد لقاء مع شي في بكين، "قال إنه لن يقدم معدات عسكرية... لقد شدد على ذلك".

وأضاف "إنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا، وقال ’إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في المساعدة’".

وفي بيان مقتضب بشأن زيارة ترامب للصين، قال البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا حرب إيران، وهي مسألة يرى محللون أنها قد تضعف موقف ترامب، بعد أن تسببت بإرجاء الزيارة المقررة بالأساس في آذار/ مارس.

وأضاف البيت الأبيض أن الجانبين "اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم التدفق الحر لمنتجات الطاقة".

وبحسب الرئاسة الأميركية، فإن شي عبر أيضا عن معارضة الصين لـ"عسكرة" مضيق هرمز، وفرض أي رسوم عبور فيه.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق، أن المحادثات تناولت "الأوضاع في الشرق الأوسط" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

بحث وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي

تناقش الولايات المتحدة والصين وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، مع تشارك البلدين المخاوف من أن يسهّل الهجمات الإلكترونية، وفق ما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس.

وصرّح الوزير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية على هامش زيارة الرئيس دونالد ترامب "سنناقش ضمانات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مع الصينيين".

وأضاف بيسنت أن بكين لديها "صناعة ذكاء اصطناعي متقدمة للغاية"، لكنها "متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة".

ويشارك وزير الخزانة ضمن الوفد المرافق لترامب في زيارته الى الصين التي بدأت الأربعاء وتختتم الجمعة.

وأوضح بيسنت أن بكين وواشنطن ستضعان "بروتوكولا" يحدد مسار المضي قدما في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما "لضمان ألا تضع جهات فاعلة غير حكومية يدها على هذه النماذج".

لكنه شدد على أن الإدارة الأميركية لا تريد "خنق الابتكار" وأنه "مسرور للغاية" بالنماذج التي طرحتها شركات التكنولوجيا الكبرى حتى الآن.

وكان صندوق النقد الدولي دعا الأسبوع الماضي إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، نظرا لمخاطر الهجمات الإلكترونية باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقد أثيرت هذه القضية خصوصا بعد طرح نموذج "ميثوس" الجديد من شركة أنثروبيك، والذي حدد خلال الاختبارات الداخلية "آلاف" الثغرات الأمنية الكامنة في برامج يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

وحذّر الرئيس الصيني، شي جينبينغ ،الخميس، نظيره الأميركي من خطر نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان، وذلك خلال قمة في بكين، ناقشت خلالها القوتان العظيمان أيضا الوضع في الشرق الأوسط.

ووصل ترامب إلى الصين حاملا عبارات الثناء لمضيفه، فوصف شي بأنه "قائد عظيم" و"صديق" ووعد بـ"مستقبل رائع" لبلديهما.