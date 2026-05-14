موجز أنباء العالم الخميس: ترامب وشي يتفقان بشأن هرمز.. اتهام الإمارات بإعانة إسرائيل وأميركا بالحرب

ترامب يخبر شي بأن الدولتين ينتظرهما "مستقبل رائع" مع إعلان اتفاق الرئيسين بشأن قضايا محورية.. إيران تتهم الإمارات بدور "فاعل" في الحرب الأخيرة.. العفو الدولية تدعو لإدانة العدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري.. بيروت وتل أبيب في محادثات بشان الهدنة...

ترامب وشي في بكّين، اليوم الخميس (Getty Images)

يتضمن موجز أنباء العالم ليوم الخميس أخبارا من مختلف أنحاء العالم، منها إعلان بوادر اتفاق أميركي صيني في قضايا مهمة خلال زيارة ترامب لبكّين، مع تحذيرات صينية من تصعيد محتمل بسبب ملف تايوان، فيما وجّه عراقجي إصبع الاتهام لأبوظبي بشأن "دور فاعل" في الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، وفي واشنطن تستهل لبنان وإسرائيل محادثات ليومين حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين البلدين وتمديد وقف إطلاق النار الهش، وأنباء مهمة أخرى في ما يلي من الموجز.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

إيران

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تؤدي دورا "فاعلا" في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

واحتُجزت سفينة قبالة سواحل الإمارات من جانب أشخاص مجهولين، ثم اقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية قرب مضيق هرمز، وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن القوات البحرية للجمهورية الإسلامية سمحت لمجموعة من السفن الصينية بعبور مضيق منذ مساء الأربعاء.

لبنان/ إسرائيل

يبدأ لبنان وإسرائيل جولة محادثات ليومين في واشنطن، تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين، في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته، من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية، خصوصا على جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشنّ غارات جوية على "بنى تحتية" تابعة لحزب الله في جنوب لبنان اليوم الخميس، قبل ساعات من بدء جولة المحادثات الثالثة بين البلدين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضربة بمسيّرة لحزب الله أدت إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين، قبل ساعات من بدء جولة المحادثات الجديدة.

الصين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لنظيره الصيني، شي جينبينغ، إن القوتين العظيمتين سيكون لهما "مستقبل رائع"، خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة ووصولا إلى إيران وتايوان.

وقال ترامب إن المحادثات التي جرت في وقت سابق مع شي كانت "إيجابية للغاية"، وذلك خلال كلمة ألقاها في مأدبة عشاء في اليوم الأول من قمة بكين.

وفي المقابل، قال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي إن بلديهما يجب أن يكونا "شريكين لا خصمين"، خلال لقائهما لإجراء محادثات في بكين.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا خلال قمتهما في بكين الخميس على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا.

وحذّر الرئيس الصيني نظيره الأميركي من خطر نشوب صراع بين بلديهما، في حال أُسيء التعامل مع قضية تايوان.

وأعلن الرئيس الأميركي أنه دعا نظيره الصيني لزيارة البيت الأبيض في 24 أيلول/ سبتمبر.

ووعد شي خلال لقاء جمعه مع رؤساء شركات أميركية يرافقون ترامب في بكين، بأن أبواب بلاده "ستُفتح أكثر فأكثر" على العالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

تايوان

اعتبرت وزارة الخارجية التايوانية، أن الصين تُشكّل "الخطر الوحيد" على السلام والاستقرار الإقليميين، وذلك بعد أن حذّر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، نظيره الأميركي، دونالد ترامب، من أن قضية تايوان قد تُفضي إلى صراع.

وأعلنت الحكومة التايوانية، أن الولايات المتحدة أعربت عن "دعمها الواضح والحازم" للجزيرة الديموقراطية.

فلسطين

تعقد حركة فتح مؤتمرها العام الأول منذ 10 سنوات في رام الله، في وقت تواجه القيادة الفلسطينية تحديات مصيرية خصوصا مع تداعيات الحرب في قطاع غزة.

وتعهّد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي يطالب بها المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدّد موعدها.

سورية

قالت منظمة العفو الدولية، إن تدمير الجيش الإسرائيلي لمنازل مدنيين في جنوب سورية منذ سقوط بشار الأسد يجب أن يخضع للتحقيق باعتباره "جرائم حرب".

الهند

يعقد وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، ومن بينها إيران وروسيا، اجتماعا في نيودلهي اليوم الخميس، وحذّرت الهند في كلمتها الافتتاحية من "تقلبات كبيرة" في عالم يشهد نزاعات وغموضا اقتصاديا، وانعدام أمن في مجال الطاقة.

وفي خبر آخر من الهند، قضى 89 شخصا جراء عواصف قوية تخللتها رياح عاتية وبرق وأمطار وبرَد في أوتار براديش، أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان في الهند، بحسب ما أعلن مسؤول في وكالة إغاثة حكومية.

أوكرانيا

قُتل 5 أشخاص على الأقل وأُصيب حوالي 40 آخرين بجروح في هجوم مكثّف بطائرات مسيّرة وصواريخ على أوكرانيا، استهدف خصوصا العاصمة كييف بعد 48 ساعة من انتهاء هدنة مع موسكو.

وقضت محكمة في كييف بوضع المستشار السابق للرئيس، فولوديمير زيلينسكي، أندري يرماك، قيد التوقيف الاحتياطي، على خلفية فضيحة فساد هزت أوكرانيا.

لاتفيا

أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، استقالتها؛ بعدما فقدت دعم حزب رئيسي في ائتلافها، إثر إجبارها وزير دفاعها على الاستقالة، وتحميله مسؤولية فشل الدولة الواقعة في منطقة البلطيق في منع توغل مسيّرات أوكرانية مؤخرا.

باكستان

قُتل 5 جنود على الأقل و7 مسلحين في اشتباكات بإقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب باكستان، حسبما أفاد مسؤولون.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلن الجيش الأميركي العثور على جثة جندية أميركية ثانية مفقودة في جنوب المغرب، حيث كانت تشارك في مناورات "الأسد الإفريقي 2026" الدولية، وذلك بعد بحث استمر أكثر من أسبوع.

وفي خبر آخر من واشنطن، علّق قاض أميركي العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الفائت على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي.

أفغانستان

أكّد نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، أن إطعام مليون طفل إضافي مهدّدين بسوء التغذية في أفغانستان كان ممكنا لو لم تؤدِّ الحروب في المنطقة ومع باكستان، إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل.

بريطانيا

قالت أنجيلا راينر التي يُنظر إليها كأحد أبرز المنافسين المحتملين لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن السلطات الضريبية "برّأتها" من أي مخالفة متعمّدة.

وفي خبر آخر من بريطانيا، سجّل الاقتصاد البريطاني، بحسب بيانات رسمية، نموّا متوافقا مع التوقعات في الربع الأول من العام الحالي، ما يشكّل دفعة لرئيس الوزراء، كير ستارمر، في معركته للبقاء في منصبه.

فرنسا

طلبت نيابة باريس العامة كفّ التعقبات في قضية مقتل 66 شخصا بينهم 15 فرنسيا في تحطم طائرة لشركة "مصر للطيران" فوق البحر المتوسط عام 2016، على ما قال مصدر مطلع على الملف لوكالة "فرانس برس".

تركيا

رفع المصرف المركزي التركي توقعاته السنوية للتضخم من 16% إلى 26% في نهاية العام، عازيا ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الأزمة في الخليج.