"أسطول الصمود العالمي": أكثر من 50 سفينة انطلقت من مرمريس إلى غزة لكسر الحصار

أطلق الأسطول بعثة جديدة تضم أكثر من 50 سفينة، تقلّ ناشطين من 70 دولة نحو غزة من مرمريس في تركيا.

سفن ضمن "أسطول الصمود العالمي" متجهة إلى غزة لكسر الحصار، 14 أيار/ مايو (Getty Images)

أبحر "أسطول الصمود العالمي"من مرمريس تركيا، مساء الخميس، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة 54 سفينة وناشطين من 70 دولة.

وقال غوركيم دورو، عضو فرع تركيا في "أسطول الصمود العالمي"، إن "حوالى 50 سفينة أبحرت من مرمريس".

وأضاف "ستنضم إليهم 4 أو 5 سفن من تحالف أسطول الحرية في المياه الدولية، وهي الآن تبحر إلى غزة".

وهذا الأسطول هو الثالث من نوعه في غضون عام لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يعاني نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء والوقود، منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وسبق أن اعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول الثاني في المياه الدولية قبالة اليونان، في 30 نيسان/ أبريل، الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، واقتادت معظم الناشطين إلى جزيرة كريت، واعتقلت 2 منهم واحتجزتهما 10 أيام.

وأجرى الناشطون اجتماعا تقنيا مع قادة القوارب قبيل انطلاق الرحلة، وأبحر بعده قسم من القوارب من منطقة آقطاش، فيما انطلق القسم الآخر من مرسى ألباتروس.

ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة "أسطول الصمود العالمي"، وبينهم سميرة آق دنيز أوردو، وإيمان المخلوفي، وسعيد أبو كشك، وكو تينموانغ، ونتاليا ماريا، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة.