الصين تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة فتح الممرات البحرية في الشرق الأوسط

دعت الصين، اليوم الجمعة، إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز “في أسرع وقت ممكن”، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها على هامش القمة التي جمعت الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت بكين أن استمرار الحرب “لا مبرر له”، مشددة على ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة، وسط إشارات إلى نقاشات بين الجانبين حول سبل تهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

ويأتي الموقف الصيني في ظل تطورات ميدانية متسارعة مرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية، مع استمرار التوتر بين أطراف إقليمية ودولية حول أمنه.

وتقيّد إيران حركة الملاحة في المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/ فبراير. وربطا بهذا الإغلاق، فرضت الولايات المتحدة من جانبها حصارا على الموانئ الإيرانية، رغم سريان وقف لإطلاق النار مشوب بخروقات منذ 8 نيسان/ أبريل.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية "يجب إعادة فتح الممرات البحرية في أسرع وقت ممكن استجابة لدعوات المجتمع الدولي (...) يجب إرساء وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن لتسهيل استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".

وشدّد البيان على أن "لا مبرّر لاستمرار هذه الحرب التي ما كان يجب أن تندلع أصلا".

وكان شي جينبينغ وترامب ناقشا الوضع في الشرق الأوسط خلال الجولة الأولى من مباحثاتهما الخميس.

وهذا البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الصينية هو رسميا ردٌّ على سؤال لصحافي استفسر عمّا إذا كان جينبينغ وترامب تطرقا تحديدا إلى إيران.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز، الخميس، إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد عدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، بالتزامن مع القمة المنعقدة في بكين أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز الإستراتيجي منذ مساء الأربعاء بناء على تنسيق بين بكين وطهران.

وصباح اليوم الجمعة، قال الرئيس الأميركي إنه أبرم "اتفاقات تجارية رائعة" مع الرئيس الصيني خلال لقاءهما الثاني في بكين.

وصرح ترامب أثناء قيامه بجولة في حدائق تشونغنانهاي، مجمع القيادة المركزية الصينية "نتج عن ذلك الكثير من الأمور الإيجابية. لقد أبرمنا بعض الاتفاقات التجارية الرائعة، وهي رائعة للبلدين".