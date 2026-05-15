الناشط الفلسطيني رامي شعث يواجه إجراءات الترحيل من فرنسا

قالت محامية الناشط الفلسطيني رامي شعث، إن الشرطة أبلغتهم عزمها بدء إجراءات الترحيل، مشيرة إلى أنه سيتم الاستماع إلى موكلها في 21 أيار/ مايو، ومع ذلك "يمكنهم إصدار أمر ترحيل، ويمكن تنفيذه في أي وقت".

يواجه الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث إجراءات الترحيل من فرنسا، حيث يُعتبر وجوده "تهديدا خطيرا للنظام العام"، بحسب ما أفادت محاميته الجمعة.

واحتُجز شعث لمدة 900 يوم في مصر بين العامين 2019 و2022، بتهمة التحريض على "اضطرابات ضد الدولة"، قبل إطلاق سراحه وتسليمه إلى فرنسا، بعدما أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضيته مع السلطات المصرية.

وقالت داميا طهراوي "أبلغنا مركز الشرطة في نانتير عزمه بدء إجراءات الترحيل"، موضحة أنّ لجنة الترحيل التابعة للدائرة ستستمع إلى شعث في 21 أيار/ مايو.

وأضافت أنّهم مع ذلك، "يمكنهم إصدار أمر ترحيل، ويمكن تنفيذه في أي وقت".

وتنتقد شرطة نانتير الناشط بشكل خاص لعلاقاته مع "عدّة شخصيات مرتبطة بالقضية الفلسطينية في فرنسا"، ومجموعات مؤيدة للفلسطينيين، من بينها "أورجنس بالستين" (Urgence Palestine) التي شارك في تأسيسها بعد هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي أعقبه حرب إبادة إسرائيلية في قطاع غزة، وذلك وفقا للإخطار.

كذلك يُتهم بأنّه "معادٍ لأي وقف لإطلاق النار"، وتدعي أنه "يتمنى أن تستمر الحرب (الإسرائيلية) على أمل أن تشارك إيران فيها"، مشيرة إلى "تصرّفات وتصريحات مثيرة للجدل بشكل متكرّر" كانت صدرت عنه خلال مداخلات علنية.

ومن هذه التصريحات، ما أدلى به خلال تظاهرة في باريس في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، حين ندد باحتلال إسرائيل لغزة، واغتصاب وتعذيب الأسرى الفلسطينيين، وبقصف المنازل والمستشفيات في القطاع.

من جانبه، قال نجل الوزير والمفاوض الفلسطيني السابق نبيل شعث، إنّه "شارك في عدة مناسبات في تظاهرات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الإبادة الجماعية، وفرض عقوبات، وحظر الأسلحة، واتخاذ إجراءات دولية" ضد إسرائيل.

وأضاف "لم تتغير مواقفي منذ أن عملت فرنسا على إخراجي من السجون المصرية حيث كنت سجينا سياسيا، ولكن يبدو اليوم أنهم يريدون إسكاتي".

ويعد شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.