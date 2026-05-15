ترامب: لن أصبر كثيرا على إيران... الاستحواذ على اليورانيوم المخصَب مسألة علاقات عامة

حثّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران على إبرام اتفاق نووي عاجل، مؤكداً تضاؤل صبره، وعَدّ الاستحواذ على اليورانيوم المخصب مسألة "علاقات عامة".

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لن يصبر كثيرا على إيران، وحثّها ​على إبرام اتفاق مع واشنطن، وأشار في الوقت نفسه ‌إلى أن الاستحواذ على اليورانيوم المخصب من إيران يتعلق بالصورة العامة، أكثر مما يتعلق بالأمن.

وذكر ترامب في مقابلة بُثت مساء أمس الخميس في ​برنامج "هانيتي" عبر "فوكس نيوز": "لن أتحلى بمزيد من ​الصبر... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق".

ولدى سؤاله في المقابلة ⁠عن الاستحواذ على اليورانيوم المخصب من إيران، ذكر ترامب ​أن هذه المسألة ضرورية فقط من أجل العلاقات العامة.

وقال ترامب: "أعتقد ​أن ذلك ليس ضروريا، إلا من وجهة نظر العلاقات العامة".

وأضاف "في الواقع، سيكون من الأفضل إذا حصلنا عليه. لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بالعلاقات ​العامة أكثر من أي شيء آخر".

وتصرّ الولايات المتحدة، وهي واحدة ​من تسع دول في العالم يعرف أنها تملك أسلحة نووية، على أن ‌تنقل ⁠إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، وتتخلى عن أنشطة التخصيب.

وتنفي طهران، التي لا تمتلك أسلحة نووية، سعيها للحصول عليها، لكنها تقول إن لها الحق في تطوير التكنولوجيا ​النووية للأغراض السلمية، ​بما في ⁠ذلك التخصيب بصفتها طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال الناطق باسم لجنة الأمن القومي ​بالبرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، الثلاثاء، إن البلاد ​يمكنها ⁠تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 بالمئة، وهو مستوى يمكن به صناعة الأسلحة، إذا تعرضت إيران لهجوم مرة أخرى.

ويظلّ وقف ⁠إطلاق ​النار المعلن منذ أكثر من خمسة ​أسابيع بين الولايات المتحدة وإيران هشّا، ولا تزال مواقف الطرفين متباعدة مما يحول ​دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.