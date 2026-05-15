عراقجي يتهم الإمارات بأنها "شريك فاعل" في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإمارات بالمشاركة المباشرة في العدوان الأميركي الإسرائيلي ضد بلاده، مؤكدا تورطها بهجمات انطلقت من أراضيها. وحذر عراقجي، خلال قمة البريكس بالهند، أبوظبي من الاعتماد على واشنطن وتل أبيب لضمان أمنها، داعيا لتعاون إقليمي بديل.

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، الإمارات، بأنها تؤدي دورا "فاعلا" في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال عراقجي خلال مشاركته في قمة مجموعة البريكس في الهند، إن "الإمارات شريك فاعل في هذا العدوان، ولا شك في ذلك".

وأضاف: "قد اتضح أيضا أنها شاركت في هذه الهجمات، وربما تكون قد تصرفت ضدنا بشكل مباشر".

وأشار عراقجي كذلك إلى ما أعلنه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو عن اجتماع وصفه بأنه "سري" عقده مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة إلى الإمارات أثناء الحرب، ونفت أبو ظبي حصوله.

وأضاف أن "الحقيقة هي أن الإمارات كانت متورطة بشكل مباشر في العمل العدواني ضد بلادي، إذ امتنعوا حتى عن إدانة العدوان حين بدأ".

وقال عراقجي في تصريحات أوردتها لاحقا وكا الأنباء (إرنا)، "لقد نصحت ممثلي الإمارات، بأن النظام الصهيوني والولايات المتحدة لا يمكنهما ضمان أمنهم"، وبأن أبوظبي "لمست عواقب وجود قواعد أميركية" على أراضيها.

وتابع "حن والإمارات جاران، تعايشنا في الماضي وعلينا أن نستمر بالتعايش في المستقبل. لذا علينا أن نغيّر منظورنا ونفهم الأمن بوصفه تعاونا متبادلا (ثنائيا)، لا تعاونا مع دول أجنبية".

وتشهد العلاقات بين إيران والإمارات، توترا شديدا منذ 28 شباط/ فبراير، عندما بدأت الضربات الأميركية الإسرائيلية، والتي ردّت عليها طهران بضربات على إسرائيل، ودول الخليج.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 8 نيسان/ أبريل، يواصل التلفزيون الرسمي الإيراني عرض تعليقات لمحلّلين يتهمون الإمارات بالتورط في هجمات ضد إيران.

وفي مطلع أيار/ مايو، حمّلت الإمارات طهران، مسؤولية ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وهو ما نفته إيران.

واتهمت إيران مرارا دول الخليج بالسماح للقوات الأميركية، بتنفيذ ضربات انطلاقا من أراضيها.

إلاّ أن دول الخليج نفت هذه الاتهامات، مؤكدة حتى قبل اندلاع الحرب أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران.

وتُعَدّ الإمارات أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ومن بين قلّة من الدول العربية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.