مدير الاستخبارات الأميركية التقى مسؤولين في هافانا وكوبا "مستعدة" للنظر بمقترح تغيير النظام

التقى مدير الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف مسؤولين كوبيين بهافانا، بعد دعوة وزير الخارجية، ماركو روبيو، لتغيير القيادة مقابل مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، وسط أزمة طاقة خانقة واحتجاجات شعبية جراء نفاد احتياطات الوقود الروسية.

التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف مسؤولين كوبيين في هافانا في إطار تعزيز الحوار بين الولايات المتحدة والجزيرة، وفق ما أعلنت الحكومة الكوبية.

يأتي ذلك فيما دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء إلى تغيير القيادة في كوبا، كشرط لمنح هذا البلد الأميركي اللاتيني مساعدات أميركية بقيمة 100 مليون دولار، في وقت تعاني هافانا أزمة طاقة حادّة تلقي بمسؤوليتها على واشنطن.

وجاء في بيان للحكومة أن اللقاء عقد "في سياق من التعقيد الذي يطبع العلاقات الثنائية، وذلك بهدف المساهمة في الحوار السياسي بين البلدين".

وأعلنت كوبا الخميس أنها "مستعدة" للنظر في مقترح الولايات المتحدة منحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، فيما سجلت انقطاعات للتيار الكهربائي مع نفاد احتياطات النفط، وخروج احتجاجات نادرة قرب العاصمة هافانا.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز عبر منصة "إكس": "نحن مستعدون للاستماع إلى تفاصيل المقترح وكيفية تنفيذه".

جاء ذلك غداة تجديد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء ،عرض واشنطن تقديم 100 مليون دولار كمساعدات للجزيرة، بشرط أن تتولى الكنيسة الكاثوليكية توزيع المساعدات من دون المرور عبر مؤسسات الحكومة الشيوعية.

وشهدت منطقة شرق كوبا، الخميس، أحدث موجة من انقطاعات التيار الكهربائي التي تطال كامل البلاد، بينما خرجت احتجاجات في أحياء محيطة بهافانا بغرب الجزيرة.

ونُظمت احتجاجات صغيرة مماثلة في أحياء مختلفة بالعاصمة للتعبير عن الإحباط الواسع النطاق، بحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس.

جاء ذلك بعدما أعلن وزير الطاقة فيسنتي دي لا أو ليفي للتلفزيون الرسمي، أن احتياطات النفط التي أرسلتها روسيا قد "نفدت".

وقال الوزير "تستمر الحرارة في الارتفاع، وتأثير الحصار يسبب لنا بالفعل ضررا كبيرا... لأننا ما زلنا لا نتلقى الوقود".

من جهته، ألقى الرئيس ميغيل دياز كانيل، الأربعاء، باللوم على "حصار الطاقة الإبادي" الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا في النقص الحاد في الطاقة الذي تعاني منه.

وكتب الرئيس عبر منصة "إكس"، أن "هذا التدهور المتفاقم له سبب واحد: حصار الطاقة الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلادنا، مهددة بفرض تعرفات جمركية غير منطقية على أي دولة تزودنا الوقود".

وتفاقمت أزمة الطاقة في الجزيرة في كانون الثاني/ يناير عندما فرضت الولايات المتحدة حصارا نفطيا على كوبا التي يبلغ عدد سكانها 9,6 مليون نسمة.

وشهدت هافانا انقطاعات للتيار الكهربائي لأكثر من 19 ساعة يوميا، بينما استمرت انقطاعات التيار الكهربائي في العديد من المقاطعات لأيام كاملة.