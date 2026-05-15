موجز أنباء العالم الجمعة: جولة مفاوضات ثانية بين إسرائيل ولبنان و"اتفاقات تجارية" بين واشنطن والصين

شهدت الساحة الدولية تحركات مكثفة، أبرزها قمة ترامب وشي في بكين وسط توترات حول إيران وتايوان، واستمرار التصعيد العسكري في لبنان وأوكرانيا، إلى جانب تطورات سياسية وأمنية في عدة دول.

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين، الجمعة، بعد إعلانه إبرام "اتفاقات تجارية رائعة" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي عرض بحسب ترامب تقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز، خلال قمة بالغة الأهمية كانت تهدف إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية.

وقال ترامب إن شي يؤيد عدم حصول إيران على سلاح نووي. وعلى هامش القمة بين الرئيسين، دعت بكين إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز "في أسرع وقت ممكن".

على الجانب الإيراني، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، أن واشنطن أبلغت طهران استعدادها لمواصلة المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب، رغم إعلان ترامب رفضه ردّ طهران على مقترحها لتسوية النزاع.

الإمارات

أعلنت الإمارات أنها ستعمل على "تسريع" بناء خط أنابيب للنفط يتيح الالتفاف في التصدير على مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الحرب.

أميركا/ الصين/ تايوان

أشار الرئيس الأميركي إلى أنّه تحدث مع نظيره الصيني "كثيرا" عن تايوان خلال زيارته لبكين، لكنه لم يقدم له أي تعهّدات.

وردا على سؤال الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى بلاده، صرح ترامب "لا أعتقد ذلك... هو لا يريد أن يرى حربا. لا يريد أن يشهد تحركا نحو الاستقلال".

إلى ذلك، كشفت وثائق جديدة عن ضلوع ترامب سنة 2026 في سلسلة من الصفقات المالية المرتبطة بشركات أميركية كبيرة بمبلغ إجمالي بلغ مئات ملايين الدولارات.

لبنان

شنّت اسرائيل غارات على جنوب لبنان، قالت إنها استهدفت مواقع لحزب الله، وذلك قبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات التي تستضيفها واشنطن والهادفة بالدرجة الأولى إلى وقف الحرب.

وأُصيب عشرات اللبنانيين بغارات إسرائيلية على بلدات قضاء صور، وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى حصيلة القتلى من جنود إلى 20 منذ بدء الحرب في 2 آذار/ مارس إثر انضمام حزب الله إلى جانب إيران.

الضفة

استشهد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما زعم الجيش الإسرائيلي أنه كان يرشق سيارات إسرائيلية بالحجارة على أحد الطرق.

إسرائيل

هدّد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمقاضاة صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على خلفية تحقيق نشرته، يسلّط الضوء على "عنف جنسي واسع النطاق" بحقّ أسرى فلسطينيين في سجونها.

الهند/ الإمارات

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا إلى الإمارات في مستهل جولة ستقوده أيضا إلى أربع دول في أوروبا، وسط مخاوف بشأن الطاقة وسلاسل التوريد ناجمة عن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

ليبيا

أصيب عدد من الأشخاص في صدامات عقب مباراة كرة قدم في غرب ليبيا، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة، بينما أُضرمت النار في مبنى حكومي في طرابلس.

الحرب الروسية - الأوكرانية

أعلنت 34 دولة عضوا في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوستاريكا، رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا والتي تهدف للنظر في القضايا بالمتعلقة بالغزو الروسي.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الإرهاب الوحشي" الروسي بعد مقتل 24 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، في ضربات شنّتها روسيا على كييف ليل الأربعاء - الخميس، هي من الأعنف منذ بدء الغزو قبل أكثر من أربعة أعوام.

وفي روسيا، أسفر هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين في مدينة ريازان جنوب شرق موسكو، وفق حصيلة جديدة أعلنها الحاكم المحلي بافيل مالكوف.

وأعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل 355 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة في روسيا إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها.

جاء ذلك فيام تبادلت كييف وموسكو 205 أسرى حرب من كل جانب، على ما أفاد الطرفان المتحاربان، بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة.

إسبانيا/ يوروفيجن

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن مقاطعة بلاده مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، تضعها "على الجانب الصحيح من التاريخ".

كوريا الجنوبية/ اليابان

أعلنت الرئاسة في سيول، أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ستقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية يومَي 19 و20 أيار/ مايو، تلبية لدعوة الرئيس لي جاي ميونغ.

الأرجنتين

أفادت وكالة الإحصاء الوطنية بأن معدّل التضخم الشهري في الأرجنتين تراجع إلى 2,6% في نيسان/ أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عام، في تطور رحّب به الرئيس خافيير ميلي المعروف بسياساته التقشفيّة.

أميركا/ كوبا

أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ الولايات المتحدة تسعى إلى توجيه اتهام إلى راوول كاسترو (94 عاما)، شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها على الجزيرة الشيوعية.

باكستان

تعرّض مجمّع أمني في منطقة في شمال غرب باكستان لهجوم بشاحنة مفخّخة أسفر عن مقتل تسعة عناصر من قوّات شبه عسكرية، بحسب ما أعلنت السلطات مشيرة إلى مقتل عشرة مهاجمين.

فيروس "هانتا"

وصل ستة ركاب كانوا على متن سفينة "ام في هونديوس" السياحية حيث انتشر فيروس "هانتا"، إلى قاعدة عسكرية جوية في غرب أستراليا حيث سيدخلون في حجر صحي لمدّة ثلاثة أسابيع.

الهند

ارتفع عدد قتلى العواصف العنيفة التي ضربت هذا الأسبوع أوتار براديش، الولاية الهندية الأكثر سكانا، إلى 111 وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

الكونغو الديمقراطية

أفادت هيئة صحية تابعة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بأن وباء إيبولا تفشى في مقاطعة إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تشهد نزاعات مسلحة.