إحياء لذكرى النكبة: مسيرات حاشدة في الأردن وتونس والسويد وبريطانيا

نُظّمت عدّة مسيرات في الأردن وتونس والسويد وبريطانيا، الجمعة والسبت، في سياق إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، والتنديد باستمرار الحرب الإبادية الإسرائيلية على قطاع غزة وسائر فلسطين، تخلّلها مطالبات بمقاطعة إسرائيل.

شارك أكثر من ألفي أردني، أمس الجمعة، في مسيرة بالعاصمة عمان، إحياء للذكرى الـ78 للنكبة، وتأكيدا على دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كما جرت مسيرات حاشدة أخرى في تونس، والسويد، وبريطانيا.

وانطلقت المسيرة في الأردن من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" وعدد من الأحزاب، تحت شعار "المقاومة هي طريق العودة".

ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها: "فلسطين عربية من البحر إلى النهر"، و"لا للتطبيع"، و"الوحدة والمقاومة طريق للتحرير والعودة".

كما رددوا هتافات داعمة للمقاومة، منها: "شعب الأردن يا مغوار.. صوتك يسند هالثوار"، و "عالشوارع يا ثوار.. خلي الدنيا تولع نار".

من المظاهرة في الأردن دعما للشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة

كما هتفوا ضد الدعم الأميركي لإسرائيل بعبارات، منها: "أميركا هي هي.. أميركا رأس الحيّة"، مؤكدين على دعمهم لفلسطين عبر ترديدهم "فلسطين فلسطين.. شعبك حر ما بلين".

وفي كلمة له خلال المسيرة، قال رئيس الملتقى الوطني لدعم المقاومة، عصام الخواجا: "اليوم نحيي الذكرى 78 للنكبة التي لم تكن نكبة على شعب فلسطين، بل طالت شعوبنا العربية والإسلامية".

واعتبر أن النكبة "مثّلت تعبيرا صارخا على الإبادة الجماعية والتطهير الممنهج... نحن أمام 78 عاما من الصمود الذي لا يتزحزح".

"لا بديل عن البندقية".. مسيرة تجوب شوارع تونس للتذكير بالنكبة

ونظّم عشرات الناشطين التونسيين، مساء الجمعة، مسيرة وسط العاصمة إحياء للذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية.

وأُجريت المسيرة بدعوة من "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع"، و"الهيئة التونسية لأسطول الصمود من أجل كسر الحصار عن غزة"، بهدف "إحياء ذكرى النكبة ورفضا لاستمرار احتلال الأراضي العربية ودعما لصمود المقاومة"، وفق المنظمين.

أعلام فلسطين حاضرة بكثرة في مظاهرة تونس دعما للشعب الفلسطيني، 15 أيار/ مايو

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية من أبرزها: "فلسطين عربية .. لا بديل عن البندقية"، و"الحرية لأقصانا"، و"غزة رمز العزة"، و"مقاومة لا صلح ولا مساومة"، و"يا غزتنا ما نسيناكي"، و"الحرية لفلسطين".

وتحل ذكرى النكبة هذا العام فيما تواصل إسرائيل منذ 2023 حرب إبادة في قطاع غزة، عبر قصف دموي وتقييد لإدخال المساعدات الإنسانية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وانطلقت المسيرة في العاصمة التونسية من ساحة الجمهورية "الباساج"، وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة.

وقال نوري الجبالي عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، إن "هذه المسيرة تأتي في إطار إحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية التي تم فيها تهجير أكثر من مليون فلسطيني، وتدمير عشرات المساكن، إضافة إلى عملية الإبادة المستمرة حتى اليوم".

وأضاف الجبالي: "رغم مرور 78 عاما على النكبة فإن الإبادة مازالت متواصلة، والتهجير والتجويع والقصف مستمر من أجل إخراج الفلسطينيين من أرضهم".

متظاهرون في تونس تضامنا مع الفلسطينيين في ذكرى النكبة

وأكد أنه "رغم كل هذا إلا أن المقاومة ما زالت مستمرة وصامدة، والفلسطينيون متمسكون بأرضهم تمسكا مبدئيا وهم لن يتنازلوا عنها إلى آخر فلسطيني متواجد على أرضه سيواصل الدفاع عنها إلى حين تحريرها".

وشدد على أن "فلسطين ستبقى قضية الشعوب والمنظمات والهيئات والجمعيات".

وتابع: "المجتمع المدني مطالب بمناصرة هذه القضية والدفاع عنها بكل الأشكال التي يجب ألا تقتصر على المسيرات أو الوقفات وأن تتجاوز بيانات التنديد إلى وقف التطبيع (مع إسرائيل)".

وطالب بـ "دعم المقاطعة الاقتصادية والرياضية والسياسية من أجل خلق جيل قادر على حمل هموم هذه القضية والدفاع عنها".

وأكد أن "الرهان على المنظمات والقوانين الدولية في الدفاع عن القضية قد باء بالفشل"، معتبرا أن "النظام الدولي عجز عن وقف الإبادة، لذلك تبقى عملية التحرير ووقف الإبادة مرهونة بيد الشعوب".

ستوكهولم تحيي ذكرى النكبة بمسيرة حاشدة دعما لفلسطين

وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مسيرة إحياء للذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية.

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة "أودنبلان" استجابة لدعوة أطلقتها العديد من منظمات المجتمع المدني، مطالبين بوقف فوري لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

مطالبات بمقاطعة إسرائيل في مسيرة ستوكهولم، 16 أيار/ مايو (Getty Images)

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني في فلسطين".

وقال ممثل جمعية "التحالف اليهودي المناهض للصهيونية"، جوناثان كي، إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لم يبدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بل بدأ قبل نحو 80 عاما.

المتظاهرون في ستوكهولم ينددون باستهداف الطواقم الطبية الفلسطينية (Getty Images)

وانتقد كي غياب الوعي التاريخي بشأن النكبة، قائلا: "من الفضيحة أن تُعامل النكبة وكأنها تاريخ مدفون تحت الأرض أو مخفي، وأن نُجبر جميعا على البحث عنها وتعلّمها بأنفسنا عبر الإنترنت".

وأضاف: "يجب أن تُدرّس هذه القضية ضمن المناهج الدراسية، تماما مثل الهولوكوست وسائر الأحداث التاريخية الكبرى".

وتابع "لم يعد بالإمكان إخفاء هذه الحقيقة أكثر، وآمل أن يدرك العالم أخيرا حجم المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني على مدى عقود".

لندن: آلاف يشاركون في مسيرة إحياءً لذكرى النكبة

وخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع لندن، السبت، في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، وتحيي المسيرة المؤيدة للفلسطينيين ذكرى نكبة 1948. ويتجمع المشاركون في غرب لندن، ويُختتم الحدث بخطابات قرب ساحة "بيكاديلي".

مسيرة في لندن إحياءً لذكرى النكبة، 16 أيار/ مايو (Getty Images)

وفي السياق، نظّمت المجموعات المنضوية في إطار "الائتلاف من أجل فلسطين"، أكثر من 33 احتجاجا كبيرا في بريطانيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تخللها أيضا توقيف كثيرين. وتمّ توجيه اتهامات الى بعضهم بسبب هتافات مناهضة للجيش الإسرائيلي.

