إيران على تواصل مع دول أوروبية بشأن مرور سفنها عبر مضيق هرمز

قال التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، إن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز.

وذكر التلفزيون أنه "بعد مرور سفن من دول شرق آسيا، ولا سيما الصين واليابان وباكستان، تلقينا اليوم معلومات تشير إلى أن الأوروبيين قد بدأوا أيضا مفاوضات مع البحرية التابعة للحرس الثوري" للحصول على إذن بالمرور، من دون تحديد الدول المعنية.

وتسمح بحرية الحرس الثوري لمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز بموجب "بروتوكولات قانونية" وضعتها إيران التي أغلقت هذا الممر عمليا منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، أمس الجمعة.

وقال مراسل التلفزيون من مدينة بندر عباس في جنوب الجمهورية الإسلامية "يمكن لمزيد من السفن أن تمرّ حاليا عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية".

ورأى في ذلك "مؤشرا على أن مزيدا من الدول وافقت على البروتوكولات القانونية الجديدة التي وضعتها إيران والقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في هذه المنطقة ومضيق هرمز".

ويأتي ذلك غداة تأكيد الحرس أن قواته البحرية سمحت لسفن صينية بالمرور عبر المضيق الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء. وأفاد التلفزيون الرسمي الخميس أن "أكثر من 30 سفينة" قامت بذلك، من دون أن يوضح ما إذا كانت كلها صينية.

ويشكّل المضيق الذي كان يمر عبره خمس إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، ويعد ممرا حيويا للأسمدة والشحن البحري، نقطة تجاذب رئيسية بين إيران والولايات المتحدة في المحادثات الرامية لوضع حد نهائي للحرب.

وتتمسّك طهران بالتحكم بحركة المرور عبر المضيق حتى في مرحلة ما بعد النزاع، بينما تشدد الولايات المتحدة والعديد من دول العالم على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية فيه.

وأثار تقييد الحركة في هرمز اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية.

وقال مسؤول إيراني في نيسان/أبريل الماضي، إن طهران بدأت تحصيل رسوم عبور فرضتها في المضيق الإستراتيجي.