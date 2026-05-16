بعد تصريحات ترامب.. تايوان تشدد على سيادتها واستقلالها

أكدت تايوان، السبت، أنها "دولة ديموقراطية ذات سيادة ومستقلة"، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لها من إعلان الاستقلال الرسمي عن الصين، في تصريحات أثارت اهتمامًا واسعًا في ظل التوتر المتواصل بين تايبيه وبكين.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية، في بيان، إن تايوان "ليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية"، مشددة على تمسكها بوضعها كدولة مستقلة.

وجاء الرد التايواني بعدما قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تريد أن تشعر تايوان بأنها قادرة على إعلان الاستقلال الرسمي اعتمادًا على الدعم الأميركي، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يتخذ بعد قرارًا بشأن بيع أسلحة جديدة للجزيرة.

كما دافعت تايبيه عن صفقات السلاح الأميركية، معتبرة أن بيع الأسلحة من واشنطن يندرج ضمن "التزامات الولايات المتحدة الأمنية" تجاه الجزيرة، ويشكّل "ردعًا مشتركًا ضد التهديدات الإقليمية".

وتأتي التصريحات الأميركية في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين وتايوان توترًا متواصلاً، وسط تمسك بكين بمبدأ "الصين الواحدة" ورفضها أي خطوات تعتبرها دعمًا لاستقلال الجزيرة.