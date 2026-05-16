قائد الجيش الهندي يلوّح لباكستان بـ"الزوال"

قال قائد الجيش الهندي، أوبيندرا دويفيدي، إن على باكستان أن "تختار بين البقاء أو الزوال"، إذا واصلت، بحسب تعبيره، "إيواء الإرهابيين" وتنفيذ عمليات ضد الهند.

جاءت تصريحات دويفيدي، السبت، خلال جلسة حوارية في مركز مانيكشو بالعاصمة الهندية نيودلهي، ردًا على سؤال بشأن كيفية تعامل الجيش الهندي مع أي ظروف مشابهة لتلك التي أدت إلى إطلاق عملية "سيندور" العام الماضي.

وبحسب قائد الجيش الهندي فإن بلاده "أوضحت سابقًا موقفها من الإرهاب واستمرار باكستان في دعم جماعات مسلحة سيضعها أمام خيار تاريخي يتعلق ببقائها، وفق ما نقلته وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إحياء الهند الذكرى السنوية الأولى لعملية "سيندور"، التي أطلقتها نيودلهي في السابع من أيار/ مايو 2025 عقب هجوم دامٍ استهدف منطقة باهالجام.

وبحسب الرواية الهندية، نفذت القوات الهندية خلال العملية ضربات استهدفت بنى تحتية وصفتها بـ"الإرهابية" داخل الأراضي الباكستانية وفي إقليم كشمير.

في المقابل، ردّت باكستان بهجمات مضادة، قبل أن تتوقف المواجهات بين الجانبين، اللذين يمتلكان أسلحة نووية، بعد نحو 88 ساعة إثر تفاهم بين الطرفين في العاشر من أيار/ مايو الماضي.