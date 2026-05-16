كوبا: عودة الكهرباء تدريجيًا وسط أزمة طاقة حادة واضطرابات

رغم استعادة الشبكة الكهربائية، استمرت الانقطاعات المجدولة في عدة مناطق، فيما بقيت محطات حرارية رئيسية خارج الخدمة بسبب أعطال فنية.

أعادت السلطات الكوبية، الجمعة، التيار الكهربائي إلى مختلف أنحاء البلاد بعد انقطاع واسع النطاق شهدته الجزيرة خلال الأيام الماضية، في ظل أزمة طاقة متفاقمة ناجمة عن نقص حاد في إمدادات النفط.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية استعادة "نظام الطاقة الكهربائية الوطني"، بعدما شهدت البلاد انقطاعات متزامنة أثرت على نحو 65% من الأراضي الكوبية، وفق بيانات جمعتها وكالة "فرانس برس".

وكانت عدة مناطق في كوبا، بينها 7 من أصل 15 مقاطعة، قد تعرضت لانقطاع الكهرباء الخميس، بينما أقرت السلطات، الأربعاء، بنفاد احتياطات النفط في البلاد.

وقال وزير الطاقة، فيسنتي دي لا أو ليفي، للتلفزيون الرسمي إن احتياطات النفط الكوبية "نفدت"، في وقت تعاني فيه البلاد نقصًا حادًا في الطاقة منذ أشهر.

ورغم استعادة الشبكة الكهربائية، استمرت الانقطاعات المجدولة في عدة مناطق، فيما بقيت محطات حرارية رئيسية خارج الخدمة بسبب أعطال فنية.

وأثار الانقطاع الأخير موجة غضب شعبي، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس" جاء فيه أن "سكانًا في أحياء قرب العاصمة هافانا خرجوا للاحتجاج وقرعوا الأواني والمقالي"، مساء الأربعاء، كما شهدت أحياء أخرى احتجاجات محدودة مشابهة.

وتحمّل الحكومة الكوبية الحصار الأميركي مسؤولية أزمة الطاقة المتفاقمة، بينما تقول واشنطن إن الأزمة تعود إلى سوء الإدارة الداخلية.