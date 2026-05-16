مسؤول باكستاني في طهران بمسعى لتسهيل المفاوضات المتعثرة مع واشنطن

يزور وزير الداخلية الباكستاني إيران في مسعى إلى تسهيل المفاوضات المتعثرة بينها وبين واشنطن، وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة قائد الجيش الباكستاني.

وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران السبت، سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هشّ لإطلاق النار، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني.

وأوردت وكالة "تسنيم"، أن "محسن نقوي وصل اليوم إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين في سياق الجهود التي تبذلها باكستان لتسهيل المحادثات وتعزيز السلم الإقليمي". وكان وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في استقبال نظيره الباكستاني الذي تأتي زيارته بعد أيّام من زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وتستمر وساطة إسلام آباد بين الجانبين الأميركي والإيراني، بعدما كانت قد استضافت الشهر الماضي اجتماعا رفيعا بين وفدي البلدين. وأتاح وقف لإطلاق النار بدأ في الثامن من نيسان/ أبريل احتواء التصعيد الذي أعقب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة، إن إيران تلقّت رسائل من واشنطن مفادها بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعدة لمواصلة المحادثات.

ووجّه رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، إنذارا إلى الولايات المتحدة، داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط أو "الفشل"، وذلك غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب أنّ الهدنة في "غرفة الإنعاش". وكتب قاليباف في منشور على "إكس"، أنه "لا بديل من قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في الاقتراح المؤلف من 14 بندا. وأي مقاربة أخرى ستكون عقيمة تماما، ولن تؤدي إلا إلى فشل تلو آخر".