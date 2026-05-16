موجز أنباء العالم السبت: اغتيال قائد القسام بغزة وقصف إسرائيلي متواصل بلبنان رغم تمديد الهدنة الهشة

اغتالت إسرائيل القائد العام لكتائب القسام في قطاع غزة، وتواصل غاراتها على جنوب لبنان رغم إعلان واشنطن تمديد الهدنة الهشة لمدة 45 يوما، إلى جانب توترات أميركية – صينية وروسية – أوكرانية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية بشأن مضيق هرمز.

اغتالت إسرائيل قائد كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد، في غارات استهدفت حي الرمال في مدينة غزة الجمعة، وقد نعته حركة حماس رسميا وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله.

وفي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، استشهد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

إلى ذلك، يُدلي أعضاء المؤتمر الثامن لحركة فتح بأصواتهم لانتخاب قيادة جديدة للحركة في اقتراع يشارك فيه أكثر من ألفي عضو موزعين بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المُحاصر والمدمّر، والقاهرة وبيروت.

تايوان

شددت تايوان على أنها دولة مستقلة، بعد ساعات من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها من إعلان الاستقلال الرسمي عقب لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ.

روسيا/ الصين

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين في 19 و20 أيار/ مايو، بحسب ما أعلن الكرملين، وذلك بعد أيام من زيارة ترامب لبكين من دون أن يتمكّن من تحقيق اختراق يُذكر في ملفَّي حربَي أوكرانيا وإيران.

لبنان

شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان قال إنها تستهدف منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات من الحدود، غداة تمديد الهدنة الهشة التي ترعاها واشنطن ويشكّك كثر بجدواها.

طهران

قال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز.

العراق

أعلن وزير النفط العراقي الجديد، أن صادرات الخام العراقية عبر مضيق هرمز انخفضت من 93 مليون برميل إلى 10 ملايين برميل في نيسان/ أبريل.

فرنسا/ الجزائر

يزور وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الجزائر، الإثنين، برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين بالإضافة إلى قضايا "حساسة"، ولا سيما مصير الصحافي المسجون في الجزائر كريستوف غليز، وفق ما أفادت وزارته.

تحقيق فرنسي بشكوى ضد بن سلمان

تعهد قاض فرنسي التحقيق في شكوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

الحرب الروسية – الأوكرانية

أعلنت كييف، أن روسيا سلمتها 528 رفاتا لجنود أوكرانيين قتلوا في المعارك، في أحد المجالات القليلة للتعاون بين البلدين.

وقُتل شخص في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة، حسبما أفادت السلطات المحلية.

أميركا/ نيجيريا

أعلنت أبوجا وواشنطن، أن قياديا بارزا في تنظيم "داعش" الإرهابي، قتل في نيجيريا في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، في ثاني تدخّل عسكري أميركي في البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية.

بنغلادش

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بنغلادش أنها تستجوب جنديا سابقا في الجيش أوقف بعد عملية أمنية بدأت الشهر الماضي إثر تحذيرات من هجمات تستهدف المطارات والبرلمان ودور العبادة.

تايلاند

قضى ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في تصادم بين قطار شحن بضائع وحافلة في وسط العاصمة التايلاندية بانكوك؛ وفق ما أفادت الشرطة.