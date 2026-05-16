واشنطن: وثائق مالية تشعل اتهامات جديدة ضد ترامب

حاكم ولاية إلينوي الديموقراطي: "ترامب الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ أميركا". السيناتور إليزابيث وارن: "ما جرى كارثة على الأمن القومي".

اتهم ديموقراطيون الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالفساد والتلاعب بأسواق الأسهم، عقب الكشف عن معاملات مالية ضخمة نُفذت باسمه وشملت شركات تكنولوجيا كبرى، بينها شركة "إنفيديا" المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت الاتهامات بعدما سمحت إدارة ترامب لشركة "إنفيديا" ببيع منتجاتها للصين، وهي خطوة أدت إلى ارتفاع مؤقت في سعر سهم الشركة، قبل أن تكشف وثائق مالية، نُشرت الخميس، عن امتلاك ترامب استثمارات بملايين الدولارات في الشركة.

ووصفت السيناتور الديموقراطية، إليزابيث وارن، ما جرى، بحسب تقرير نشرته وكالة "ا.ف.ب"، السبت، بأنه "كارثة على الأمن القومي"، معتبرة أن ترامب استخدم موقعه السياسي لخدمة مصالح مالية خاصة.

وقالت وارن إن ترامب اصطحب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسن هوانغ، خلال زيارته الأخيرة إلى الصين، للضغط على الرئيس الصيني، شي جينبينغ، من أجل شراء رقائق ذكاء اصطناعي متطورة، رغم ما اعتبرته تهديدًا للأمن القومي الأميركي.

كما نقل التقرير عن حاكم ولاية إلينوي الديموقراطي، جاي بي بريتزكر، وصفه لـ ترامب بأنه "الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ أميركا".

في المقابل، نفى إريك ترامب، الابن الأكبر للرئيس الأميركي، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن أصول العائلة تُدار عبر صندوق استثماري تشرف عليه مؤسسة مالية كبرى، وأن أفراد العائلة لا يتخذون قرارات مباشرة بشأن شراء أو بيع الأسهم.

وكانت وثائق مالية نُشرت باسم دونالد ترامب قد كشفت عن معاملات تتجاوز قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار، شملت شركات كبرى مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت وبوينغ.

ومنذ عودته إلى السلطة، سلّم ترامب إدارة أعمال العائلة لابنيه، إريك ودونالد ترامب جونيور، مع تخفيف القيود الأخلاقية مقارنة بفترته الرئاسية الأولى، كما لم يُجدّد قرارًا سابقًا كان يفرض تجميدًا على الاستثمارات الخارجية للعائلة.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تُقدّر فيه ثروة ترامب الشخصية بنحو 6.5 مليارات دولار، بزيادة بلغت 1.4 مليار دولار خلال عام واحد، بحسب تقرير لمجلة "فوربس" نقلته الوكالة الفرنسية.