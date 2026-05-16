"نيويورك تايمز": استعدادات أميركية إسرائيلية واسعة لاحتمال استئناف الحرب على إيران

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت، نقلًا عن مسؤولين في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات على إيران، ربما خلال الأسبوع المقبل، في ما وُصف بأنه أكبر انتشار واستعداد عسكري منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وبحسب التقرير، عاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من زيارته إلى الصين، في وقت يواجه فيه قرارات حاسمة تتعلق بإيران، بينما أعدّ مسؤولون في إدارته خططًا لاستئناف العمليات العسكرية في حال اتخاذ قرار بالتصعيد مجددًا.

ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها، أن الولايات المتحدة وإسرائيل كثّفتا خلال الأيام الأخيرة من استعداداتهما العسكرية تحسبًا لسيناريو استئناف الضربات، وقد يحدث ذلك بالفعل خلال الأسبوع المقبل. وأشارت إلى أن هذه التحضيرات تُعد الأوسع منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي.

وأضاف التقرير أن وزارة الدفاع الأميركية تدرس خيارات متعددة لاستئناف العمليات ضد إيران، التي توقفت مع بدء سريان وقف إطلاق النار، وتشمل هذه الخيارات تنفيذ هجمات أوسع ضد منشآت عسكرية داخل إيران، إلى جانب احتمال تنفيذ عملية برية محدودة عبر قوات خاصة أميركية للوصول إلى مواد نووية يُعتقد أنها موجودة في منشأة أصفهان.

ووفقًا للصحيفة، جرى خلال الأشهر الأخيرة نقل مئات من عناصر القوات الخاصة الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط، ضمن التحضيرات لاحتمال تنفيذ مثل هذه العمليات. كما لا يزال أكثر من خمسين ألف جندي أميركي، إلى جانب حاملتي طائرات وعشرات الطائرات الحربية والمدمرات البحرية، منتشرين في المنطقة وفي حالة جاهزية مرتفعة تحسبًا لتجدد المواجهة.

وأشار التقرير إلى أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استئناف الهجمات، لكنه عبّر في الأيام الأخيرة عن عدم رضاه تجاه المقترحات الإيرانية المتعلقة بخفض التصعيد. وفي المقابل، أعلن مسؤولون إيرانيون أن طهران تستعد هي الأخرى لاحتمال عودة المواجهة العسكرية.