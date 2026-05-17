إدارة ترامب تزيل لوحات ومضامين تتناول العبودية والعنصرية وتعيد رموزًا مرتبطة بتاريخ تفوق البيض، ضمن سياسة تقول إنها تهدف إلى إبراز "عظمة" الولايات المتحدة مع اقتراب الذكرى الـ250 للاستقلال، وسط انتقادات لمحاولة "إخفاء التاريخ في جوف الليل".

تدفع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باتجاه إعادة تشكيل الرواية الرسمية للتاريخ الأميركي، عبر إزالة أو تعديل لوحات ونصب تذكارية ومعارض تتناول تاريخ العبودية والعنصرية وتفوّق البيض.

يأتي ذلك في خطوة يقول منتقدوها إنها محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتقديم صورة "مُنقّحة" عن الولايات المتحدة مع اقتراب الذكرى الـ250 للاستقلال الأميركي، وفقا لما أوردت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، أثار اختفاء لوحة تاريخية في أحد أحياء واشنطن الراقية غضبًا بين السكان، بعدما أزالتها إدارة ترامب من قرب نافورة تحمل اسم السناتور الأميركي الراحل فرانسيس نيولاندز، المعروف بمواقفه الداعمة لتفوّق البيض.

وكانت هيئة المتنزهات الوطنية قد وضعت اللوحة عام 2022 بعد حملة استمرت سنوات، لتوثيق دور نيولاندز في تطوير حي "تشيفي تشيس" أواخر القرن التاسع عشر، حين كانت مبيعات المنازل للسود واليهود محظورة في المنطقة.

كما تضمنت اللوحة عنوانًا صحافيًا من عام 1913 يشير إلى أن السناتور "كان يؤيد مشروعًا لإعادة السود إلى أفريقيا".

لكن اللوحة أُزيلت بهدوء أواخر عام 2025، فيما بقي النقش الأصلي المحفور على الحجر، والذي يصف نيولاندز بأنه رجل دولة "كان يضع دائمًا مصالح الجميع في صميم اهتمامه".

وجاءت الإزالة تطبيقًا لمرسوم وقّعه ترامب في آذار/ مارس 2025 بعنوان "استعادة الحقيقة في التاريخ الأميركي"، يطالب المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، وبينها هيئة المتنزهات الوطنية، بالتركيز على "عظمة" الولايات المتحدة وإنجازاتها، وعدم عرض مضامين "تنتقص من الأميركيين، في الماضي أو الحاضر".

كما يفرض المرسوم مراجعة محتوى أكثر من 400 موقع تاريخي، بما يشمل اللوحات التوضيحية ومقاطع الفيديو والكتب والتذكارات المعروضة فيها.

وفي مدينة فيلادلفيا، أُزيل بالفعل معرض يتناول تاريخ العبودية في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، ما دفع السلطات المحلية إلى خوض معركة قضائية للمطالبة بإعادته، قبل أن تعاد بعض اللوحات مؤقتًا بانتظار البت النهائي في القضية.

وفي واشنطن، رفع المحامي ديفيد سوبل دعوى قضائية بعد إزالة لوحة نيولاندز، معتبرًا أن ما يجري يشبه "حرق الكتب في ألمانيا النازية"، لكن بصورة مختلفة، مضيفًا أن "التاريخ هنا لا يُحرق علنًا، بل يختفي في جوف الليل"، على حد تعبيره.

وفي تعليقها، قالت وزارة الداخلية الأميركية إنها تنفذ توجيهات ترامب المتعلقة بإعادة مراجعة المحتويات التوضيحية، لضمان "دقتها ونزاهتها وتوافقها مع القيم الوطنية المشتركة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي سياق متصل، أعادت إدارة ترامب أسماء قواعد عسكرية كانت تحمل أسماء جنرالات من قوات الجنوب التي قاتلت دفاعًا عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، قد أزالتها إثر احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية.

كما أعيد نصب تماثيل ورموز أُزيلت خلال السنوات الماضية، بينها تمثال سيزر رودني، الذي عاد للظهور مجددًا في واشنطن خلال نيسان/ أبريل الماضي، بعدما أُزيل عام 2020 على خلفية امتلاكه عبيدًا، رغم دوره في تبني إعلان الاستقلال الأميركي عام 1776.

وتقول وزارة الداخلية الأميركية إن الحكومة لا تزال ملتزمة "الاعتراف بكامل امتداد تاريخ الأمة الأميركية"، لكن منتقدين يرون أن السياسات الحالية تسعى عمليًا إلى إعادة إنتاج سردية قومية تتجاهل الجوانب المرتبطة بالعنصرية والعبودية.

وقال آلان سبيرز إن "الدول العظيمة لا تخفي تاريخها، بل تتعلم منه"، معتبرًا أن ما يجري "ليس أميركيًا".