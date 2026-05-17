بريطانيا تنشر نظاما مضادا للمسيرات بالشرق الأوسط

أعلنت بريطانيا نشر نظام صاروخي جديد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط لتعزيز قدراتها في مواجهة الطائرات المسيرة، موضحة أن المنظومة انتقلت سريعًا من مرحلة الاختبار إلى النشر العملي.

أعلنت بريطانيا، الأحد، نشر نظام صاروخي جديد منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز حماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان أن وزارة الدفاع عملت بالتعاون مع القطاع الصناعي على تسريع تطوير النظام، بحيث انتقل من مرحلة الاختبار إلى مرحلة النشر خلال أقل من شهرين.

وأضاف البيان أنه سيتم تزويد مقاتلات “تايفون” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بنظام تسليح جديد ودقيق، يهدف إلى تمكينها من تدمير الأهداف الجوية بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة، تقدر بأنها لا تتجاوز جزءا بسيطا من تكلفة الصواريخ التقليدية المستخدمة حاليا.

وأشار إلى أن بريطانيا أجرت اختبارًا ناجحًا للنظام عبر ضربة على هدف أرضي في آذار/مارس الماضي، كما نفذ طيارو سلاح الجو عمليات إطلاق نار جوية خلال نيسان/أبريل، ما يعزز، بحسب البيان، قدرته على التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة.

وفي ما يتعلق بخصائص النظام، أوضح وزير القوات المسلحة البريطاني لوك بولارد، أنه يعتمد على توجيه ليزري يحول الصواريخ غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة منخفضة الكلفة، قادرة على استهداف المسيرات والتهديدات الجوية الأخرى بدقة عالية.

وتعد مقاتلات “تايفون” من الركائز الأساسية للدفاع الجوي البريطاني وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ تتميز بقدرات متقدمة في الاستشعار والتحكم، إضافة إلى تصميم متطور يتيح لها حمل منظومات تسليح متعددة ويمنحها قدرة عالية على المناورة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفي ظل استمرار تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران واحتمالات عودة التصعيد.

كما يأتي بعد أسابيع من توقيع وزارة الدفاع البريطانية عقدا لشراء صواريخ “سكاي هامر” الاعتراضية، المصممة للتصدي للطائرات المسيرة من طراز “شاهد” الإيرانية.

وفي السياق ذاته، كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وفق البيان.

كما أعلنت لندن مؤخرا مشاركتها في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، شملت نشر معدات ذاتية التشغيل لكشف وإزالة الألغام، وزوارق مسيرة، ومقاتلات “تايفون”، إضافة إلى السفينة الحربية “دراغون”، بدعم تمويلي جديد يبلغ 115 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.