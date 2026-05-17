ترامب يلوح باستئناف الحرب وإيران تتمسك بمضيق هرمز

أكدت طهران تمسكها بالسيادة على مضيق هرمز ورفضها الضغوط الأميركية، بينما تقود باكستان تحركات دبلوماسية لإعادة إطلاق المحادثات ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإمكانية استئناف التصعيد العسكري ضد إيران، في وقت أكدت فيه طهران تمسكها بفرض السيادة على مضيق هرمز، بينما رفعت إسرائيل حالة التأهب تحسباً لعودة المواجهة، وسط مساعٍ باكستانية لإحياء المحادثات بين الجانبين.

ونشر ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” صورة لسفن حربية بينها قارب يرفع العلم الإيراني مرفقة بعبارة “هدوء ما قبل العاصفة”، وذلك بعد أسبوع من رفضه الرد الإيراني على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب.

كما قال في تصريحات إعلامية إن إيران ستواجه “وقتا عصيبا” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن الخيار الأفضل لطهران هو إبرام تسوية.

في المقابل، كشفت تقارير أميركية عن تباين داخل إدارة ترامب بشأن التعامل مع إيران، إذ يدفع بعض المسؤولين نحو تنفيذ ضربات عسكرية محددة، بينما يفضل آخرون المسار الدبلوماسي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس يحتفظ بكل الخيارات، لكنه لا يزال يفضّل التوصل إلى اتفاق يضمن الأمن القومي الأميركي.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مساعدي ترامب أعدوا خططا لاحتمال العودة إلى الضربات العسكرية، تشمل استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية إيرانية، إلى جانب خيارات تتعلق بنشر قوات خاصة للبحث عن مواد نووية مدفونة تحت الأرض.

وعلى الجانب الإسرائيلي، تحدثت وسائل إعلام عن رفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب، مع استمرار استعدادات الجيش لسيناريو رد إيراني يشمل إطلاق صواريخ بشكل يومي خلال المراحل الأولى من أي مواجهة جديدة، إضافة إلى خطط لاستهداف منشآت حيوية وقيادات إيرانية بارزة.

وفي موازاة ذلك، برزت تحركات دبلوماسية تقودها باكستان، حيث أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف، عن تفاؤله بإمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران، مؤكدا استمرار جهود الوساطة رغم التصعيد المتبادل.

كما أعلنت السفارة الباكستانية في طهران إجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لبحث استئناف محادثات السلام.

في الأثناء، شددت إيران على تمسكها بفرض سيادتها على مضيق هرمز، معتبرة أن الحرب الأخيرة عززت نفوذها في الممر البحري الحيوي.

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني إن طهران لن تسمح مجدداً بمرور معدات عسكرية عبر المضيق يمكن استخدامها ضدها، مؤكدا أن “العدو لم يحقق أهدافه”.

كما اعتبر رئيس البرلمان الإيراني أن صمود الإيرانيين خلال الأسابيع الماضية يسرّع التحولات نحو “نظام عالمي جديد” تقوده دول الجنوب العالمي.