ترامب يهدد إيران وباكستان تواصل جهود الوساطة

صعد ترامب لهجته تجاه إيران بنشر صورة لسفن حربية مرفقة بعبارة "الهدوء ما قبل العاصفة"، في تلميح لاحتمال تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع استمرار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، وإعلان إيران إعداد آلية جديدة لتنظيم الملاحة.

تتواصل الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان لدفع إيران والولايات المتحدة نحو العودة إلى طاولة المفاوضات، في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من لهجته تجاه طهران، ملوّحًا بإمكانية تجدد التصعيد العسكري في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

ونشر ترامب، صورة عبر منصته "تروث سوشيال" تظهر سفنا حربية، بينها قارب يرفع العلم الإيراني، مرفقة بعبارة "الهدوء ما قبل العاصفة"، في إشارة اعتبرها مراقبون تلميحا إلى احتمال اقتراب تحرك عسكري أميركي ضد إيران، خصوصا في منطقة مضيق هرمز.

ويأتي هذا التصعيد في اليوم الـ79 من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، استمرار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وجاء منشور ترامب عقب عودته من زيارة إلى الصين، التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث ناقش الطرفان الحرب مع إيران إلى جانب ملفات دولية أخرى. إلا أن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن الزيارة لم تسفر عن أي تقدم ملموس بشأن الأزمة الإيرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت إيران إعداد آلية جديدة لتنظيم حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وتشمل الخطة تخصيص مسار ملاحي محدد للسفن "المتعاونة" مع طهران، إلى جانب فرض رسوم مقابل خدمات متخصصة تقدم ضمن النظام الجديد.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن طهران أعدت "آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد سيتم الكشف عنه قريبا"، في خطوة قد تعيد رسم قواعد الملاحة والتجارة في المنطقة وسط استمرار التوتر العسكري والسياسي.