كواليس التفاوض بين طهران وواشنطن: ما أبرز الشروط المتبادلة؟

تقارير إيرانية تكشف ملامح الطروحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تهديدات أميركية متصاعدة باستئناف الحرب وتحركات إيرانية لإعادة ضبط الملاحة في مضيق هرمز وسط ترقب لمسار الحرب والمفاوضات.

وبحسب ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، فإن واشنطن ردّت على المقترحات الإيرانية بحزمة شروط وصفتها طهران بأنها محاولة لفرض ما عجزت الولايات المتحدة عن تحقيقه خلال الحرب.

ونقلت الوكالة عن "مصادر مطلعة" أن الإدارة الأميركية تطالب بعدم دفع أي تعويضات لإيران، ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة، إلى جانب حصر تشغيل البرنامج النووي الإيراني بمنشأة واحدة فقط.

كما تتضمن المطالب الأميركية، وفق التقرير، إبقاء القسم الأكبر من الأموال الإيرانية المجمدة خارج متناول طهران، وعدم الإفراج حتى عن ربعها، فضلا عن ربط أي وقف للحرب أو التهدئة في الجبهات المختلفة باستمرار العملية التفاوضية.

وقالت الوكالة إن المقترح الأميركي يُبقي، حتى في حال موافقة إيران عليه، الباب مفتوحًا أمام تهديدات أميركية وإسرائيلية بشن هجمات جديدة، معتبرة أن واشنطن تسعى عبر المفاوضات إلى انتزاع مكاسب إستراتيجية لم تحققها خلال الحرب.

وفي المقابل، تحدث التقرير عن خمسة شروط إيرانية اعتبرتها طهران ضرورية لـ"بناء الثقة" قبل أي تقدم سياسي، بينها وقف الحرب في مختلف الساحات، وخصوصًا في لبنان، ورفع العقوبات الأميركية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

كما تشمل المطالب الإيرانية الحصول على تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب، إضافة إلى اعتراف دولي بما وصفته الوكالة بـ"السيادة الإيرانية" على مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من رسائله تجاه إيران، بعدما نشر، مساء السبت، صورة لسفن حربية عبر منصته "تروث سوشال" مرفقة بعبارة "الهدوء ما قبل العاصفة"، في تلميح جديد لاحتمال التصعيد.

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، اليوم الأحد، إن إسرائيل تتابع التطورات المتعلقة بإيران، معلنًا أنه سيجري، الأحد، مباحثات هاتفية مع ترامب، كما يفعل "كل عدة أيام"، بحسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو أنه سيستمع إلى "انطباعات" ترامب من زيارته إلى الصين، مشيرًا إلى أن "هناك الكثير من الاحتمالات، ونحن مستعدون لكل سيناريو".

وجاء منشور ترامب عقب عودته من الصين، حيث التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وبحث معه الحرب على إيران ضمن ملفات أخرى، في وقت نقلت فيه شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين أن الإدارة تترقب نتائج تلك المحادثات قبل تحديد خطواتها المقبلة حيال إيران.

وكان ترامب قد كتب، الجمعة، أن الحرب على إيران "ستستمر"، في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق جديد.

وفي موازاة ذلك، أعلنت طهران، السبت، إعداد نظام جديد لتنظيم عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، يقوم على تخصيص ممرات محددة للسفن "المتعاونة" مع إيران، مقابل رسوم لقاء خدمات وصفتها بـ"المتخصصة".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن الآلية الجديدة ستُعلن تفاصيلها قريبًا، موضحًا أنها ستقتصر على السفن التجارية التابعة لدول أو جهات تتعاون مع طهران.

وفي السياق نفسه، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن دولًا أوروبية بدأت بالفعل اتصالات مع طهران لضمان مرور سفنها عبر المضيق، بعد تشديد القيود على الملاحة منذ اندلاع الحرب.

وأضاف التلفزيون أن سفنًا تابعة لدول شرق آسيوية، بينها الصين واليابان وباكستان، عبرت وفق الترتيبات الجديدة، مشيرًا إلى أن دولًا أوروبية بدأت أيضًا التفاوض مع بحرية الحرس الثوري للحصول على تصاريح عبور، دون الكشف عن أسمائها.