مخاوف أميركية من حصول كوبا على مئات المسيّرات

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قلقهم من حصول كوبا على مئات الطائرات المسيّرة، القادمة من روسيا وإيران، لا سيّما بعد الخسائر الكبيرة التي كبّدتها المسيّرات الإيرانيّة لواشنطن وتل أبيب في الحرب الأخيرة.

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن مسؤولين أميركيين يدرسون احتمال حصول كوبا على أكثر من 300 طائرة مسيّرة عسكرية، وإمكانية استخدامها في شن هجمات محتملة على الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشره الموقع الأحد، قال أحد المسؤولين إن "هذه التقنيات أصبحت قريبة جدا منا، ومع انخراط جهات خبيثة متعددة، من فصائل إرهابية و’كارتيلات’ مخدرات، وصولا إلى الإيرانيين والروس، فإن الوضع يثير القلق".

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن كوبا تحصل منذ عام 2023 على طائرات مسيّرة هجومية ذات قدرات متنوعة من روسيا وإيران، وتنشرها في مواقع إستراتيجية داخل الجزيرة.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى، ادّعى أن كوبا طلبت الشهر الماضي مزيدا من الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية من روسيا، وأن إيران تسعى لتدريبها على تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية.

وتصاعدت المخاوف الأميركية بشأن الهجمات بالطائرات المسيّرة، خاصة بعد استخدامها في الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026.

وكان وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، قد قال خلال جلسة في الكونغرس الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى كوبا: "نشعر منذ فترة طويلة بالقلق من أن يستخدم خصم أجنبي موقعا قريبا جدا من سواحلنا، لأن ذلك يمثل مشكلة بالغة الخطورة".

كما زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، "سي آي إيه"، جون راتكليف كوبا يوم الخميس، والتقى مسؤولين من وزارة الداخلية الكوبية لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي.