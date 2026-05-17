موجز أنباء العالم الأحد: "جيرالد فورد" تُعاد إلى أميركا... تصعيد متواصل في لبنان

الولايات المتحدة لا تقدم تنازلات في المفاوضات.. قاليباف مسؤولا عن العلاقات الإيرانية الصينية.. حريق في الإمارات إثر هجوم بالطيران المسيّر.. استمرار إسرائيل بخرق اتفاق وقف النار بشنّها غارات على لبنان...

حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تُنهي أعمالها الحربية بعد 326 يوما في الخدمة (Getty Images)

أكدت طهران عدم وجود تقدم ملموس في المفاوضات مع واشنطن، وأعلنت وزارة الحرب الأميركية عودة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى البلاد بعد أعمال حربية استمرت 326 يوما، فيما أعلنت طهران تعيين قاليباف مسؤولا عن ملف العلاقات مع الصين، والمزيد في موجز أنباء العالم أدناه.

إيران/ الولايات المتحدة

أورد الاعلام الايراني اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تقدم "أي تنازل ملموس" في ردها على الاقتراحات الايرانية، وخصوصا على صعيد الملف النووي، وهو البند الخلافي الرئيس بين واشنطن وطهران.

وأعلن "بنتاغون" أن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، التي أبحرت إلى الخليج قبل اندلاع الحرب مع إيران، عادت إلى الولايات المتحدة أمس السبت، وذلك بعد انتشار استمر 326 يوما.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس مجلس الشورى، وكبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، كُلّف بالإشراف على العلاقات مع الصين.

الإمارات

اندلع حريق إثر ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت محطة للطاقة النووية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفق ما أعلنت السلطات الأحد، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات الإشعاع.

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، عن "قلقه الكبير" بعد الضربة بمسيّرة قرب محطة براكة.

لبنان

شنت إسرائيل غارات جديدة في جنوب لبنان وشرقه، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، بالرغم من تمديد وقف إطلاق النار عقب جولة جديدة من المحادثات التي ندّد بها حزب الله.

الضفة الغربية المحتلة

فاز النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عباس، بعضوية اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في حركة فتح، وذلك في الانتخابات التي جرت في شكل متزامن أمس السبت، في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت، في ختام المؤتمر العام الثامن للحركة.

روسيا/ أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني يعدّ من الأكبر في 4 سنوات، شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيّرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء البلاد.

ورأى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الهجوم بمسيرات أوكرانية في منطقة موسكو "مبرر تماما"، وذلك بعد يومين من هجوم روسي دام على كييف.

بريطانيا

أعلنت شرطة لندن اعتقال 20 شخصا بعد مسيرة يوم السبت، نظّمها الناشط اليميني المتطرف، تومي روبنسون، و12 آخرين خلال تظاهرة انضمت الى احتجاج مؤيد للفلسطينيين.

الكونغو الديمقراطية

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة، إثر تفشي سلالة من فيروس "إيبولا"، تسببت بوفاة أكثر من 80 شخصا في الكونغو الديموقراطية، فيما حذّرت السلطات من عدم وجود لقاح لهذه السلالة.

الولايات المتحدة الأميركية

يشارك كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إحياء صلاة جماعية اليوم الأحد في قلب واشنطن، وهي مناسبة يصفها المنظمون بأنها تسعى لاستعادة الأسس الدينية للبلاد، في حين يرى فيها منتقدون تجمعا شبه رسمي للقومية المسيحية.

وفي سياق آخر، خسر عضو مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري، بيل كاسيدي، أحد خصوم ترامب، الانتخابات التمهيدية لحزبه في ولاية لويزيانا، وفقا لتقديرات أظهرت تقدم المرشحة المدعومة من ترامب عليه.

إيطاليا

عادت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، جرحى أُصيبوا عندما دهس سائق يعاني مشاكل نفسية مشاة في أحد شوارع مدينة مودينا بشمال إيطاليا.

الفيليبين

أعلنت الفيليبين أنها طلبت من المحكمة العليا السماح لها باعتقال كبير مسؤولي مكافحة المخدرات في عهد الرئيس السابق، رودريغو دوتيرتي، لمحاكمته أمام محكمة دولية.