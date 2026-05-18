باكستان نقلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة

تتواصل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة عبر وساطة باكستانية، بالتوازي مع اتصالات إقليمية ودولية بشأن ملفات عدة أبرزها مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

أعلنت باكستان، الإثنين، أنها مررت إلى الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا جديدا في إطار الجهود والوساطات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن باكستان أرسلت، مساء الأحد، مقترحا إيرانيا معدلا يهدف إلى التوصل لتفاهم ينهي الحرب والتوتر القائم مع الولايات المتحدة، في وقت بدا فيه ​أن المحادثات ​بين الجانبين لا تزال ‌متعثرة.

وأضاف ⁠لدى سؤاله عما إذا كانت الخلافات بين ​الجانبين ​ستستغرق ⁠وقتا لرأبها "ليس لدينا ​الكثير من ​الوقت"، ⁠مشيرا إلى أن البلدين "يواصلان تغيير ⁠شروطهما".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإيرانيين “يتوقون بشدة” إلى توقيع اتفاق، لكنه اتهم طهران بتقديم أوراق ومقترحات “لا علاقة لها ببنود الاتفاق”، في إشارة إلى استمرار الخلافات بين الجانبين حول مسار التفاوض.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإثنين، إن المحادثات مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة بوساطة باكستانية، مشيرا إلى أن طهران وواشنطن تبادلتا الملاحظات بشأن المقترح الإيراني الأخير عبر الوسيط.

وأوضح أن الاتصالات مع سلطنة عمان مستمرة ومع مختلف الأطراف المعنية لبحث آلية تنظيم العبور في مضيق هرمز، لافتا إلى عقد اجتماعات فنية خلال الأسبوع الماضي في عُمان لضمان أمن الملاحة في المضيق.

وأكد المتحدث الإيراني أنه لا توجد عداوة بين إيران ودول المنطقة بما فيها الإمارات، معتبرا أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما التهديد الرئيسي للاستقرار الإقليمي، على حد تعبيره.

وفي الملف النووي، شدد على أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للنقاش خلال أي مفاوضات، مشيرا إلى أن ما ينشر من تقارير وتكهنات بشأن هذا الملف “لا أساس له”.

وأضاف أن طهران تلقت عبر الوسيط الباكستاني ملاحظات أميركية على مقترحها، وأن تبادل وجهات النظر ما زال مستمرا بين الجانبين عبر القنوات غير المباشرة.