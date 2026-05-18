ترامب يتوعد إيران وتحركات دبلوماسية لمنع انهيار الهدنة

في وقت تلوح فيه واشنطن بخيارات عسكرية وتربط التقدم في المفاوضات بتنازلات جوهرية من طهران، تكثف أطراف إقليمية اتصالاتها لتقريب وجهات النظر ودفع مسار التهدئة، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف بشأن شروط التسوية وآفاقها.

تتواصل التطورات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالملف الإيراني، في ظل تصاعد التهديدات الأميركية وتكثيف الاتصالات الإقليمية والدولية، بهدف احتواء التصعيد ومنع انهيار الهدنة الهشة في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي اليوم الـ80 من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته، متوعدا طهران بعواقب وخيمة إذا لم يبادر قادتها سريعا إلى إبرام اتفاق، في مؤشر على استمرار الضغوط السياسية والعسكرية.

وفي السياق ذاته، أجرى ترامب اتصالا برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تناول آخر التطورات المتعلقة بإيران، حيث جدد تهديداته لطهران، مؤكدا أن "الوقت ينفد" أمامها للتوصل إلى اتفاق، في وقت يدرس فيه البيت الأبيض خيارات عسكرية إضافية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، إلا أن رفض إيران لعدد من المطالب الأميركية وغياب التنازلات الجوهرية بشأن برنامجها النووي أعادا الخيار العسكري إلى طاولة البحث.

في المقابل، تكثف دول إقليمية اتصالاتها الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، إذ جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، دعم الدوحة للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل، مؤكداً ضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم استخدامه كورقة ضغط.

في السياق نفسه، كشفت وكالة "فارس" الإيرانية عن تفاصيل قالت إنها تتعلق بالمطالب الأميركية المطروحة في إطار المفاوضات، وتشمل نقل جزء من اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة، والإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط قيد التشغيل، وعدم الإفراج عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ربط مسار وقف الحرب في مختلف الساحات بنتائج التفاوض الجاري.