محلّلون: استهداف محطة طاقة نووية في الإمارات رسالة تحذير وسط الهدنة الهشة

استُهدفت محطة براكة النووية في الإمارات بطائرة مسيّرة، ما أثار مخاوف من انهيار الهدنة وتصعيد إستراتيجي بالمنطقة، وسط مفاوضات متعثرة؛ ووُصف الهجوم بأنه تجاوز للخطوط الحمراء وتحذير لواشنطن، وسط دعوات أممية لوقف كامل للقتال.

أعاد الهجوم على محطة نووية في الإمارات، إحياء مخاوف التصعيد، بعد أكثر من شهر على سريان هدنة هشة في الحرب على إيران، وعُدّ رسالة تحذيرية، وسط مفاوضات متعثرة، رغم غياب اتهام صريح لأي جهة.

ويقول أستاذ العلاقات الدولية بمعهد العلوم السياسية في باريس، كريم بيطار، إن "استهداف منشأة نووية في الخليج... يُعد تجاوزا لعتبة نفسية وإستراتيجية بالغة الحساسية"، مضيفا "لطالما اعتُبرت البنية التحتية النووية، خطا أحمر في المنطقة".

ويرى أن التوقيت قد يحمل "رسالة أخرى يوجهها الإيرانيون للتعبير عن استيائهم من تعاون الإمارات مع إسرائيل والولايات المتحدة"، إلى جانب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران منذ أسابيع.

"تحذير"

في أول هجوم من نوعه، استهدفت الأحد طائرة مسيّرة محيط محطة براكة في أبو ظبي، ما تسبب بحريق من دون تسجيل إصابات، أو تأثير على مستويات الإشعاع، وفق السلطات الإماراتية، التي نددت بـ"تصعيد خطير" من دون توجيه اتهام مباشر.

وتقول المديرة التنفيذية لمنتدى الخليج الدولي، دانيا ظافر، إنه "بمثابة تحذير مفاده أنه في حال صعّدت الولايات المتحدة من هجماتها... فإن إيران ستفعل الشيء نفسه مع الإمارات ودول الخليج".

وتشكّل محطة براكة "أكبر مصدر منفرد للكهرباء في الإمارات"، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتُعد الإمارات من أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة، ومن بين دول عربية قليلة طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

وأكّد السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الأسبوع الماضي، أن تل ابيب زوّدت الإمارات بمنظومة "قبة حديدية" بالإضافة إلى أفراد، لتشغيلها خلال الحرب مع إيران.

ورفضت الإمارات، الجمعة، "مزاعم" طهران بشأن ضلوعها في الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، بعدما اتهمها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنها "شريك فاعل" في هذا النزاع.

من المسؤول؟

أحجمت الإمارات هذه المرة عن تحميل أي جهة مسؤولية الهجوم، واكتفت البيانات الرسمية بالقول إن الطائرة المسيّرة التي استهدفت محطة براكة، كانت من بين ثلاث دخلت الدولة "من جهة الحدود الغربية".

وكان الرد الإيراني على الهجوم الأميركي الإسرائيلي، والذي بدأ عليها في 28 شباط/ فبراير، أكثر شدة على الامارات بين دول الخليج، إذ استُهدفت وحدها بأكثر من ألفين و800 صاروخ وطائرة مسيّرة، وفق أبو ظبي.

ويفسّر بيطار الموقف الإماراتي، بأنه "جزء من إدارة الأزمة".

ويقول إنه "عندما تتجه كل الشكوك إلى إيران أو (الفصائل) الموالية لها، قد تتجنب الحكومات الإعلان الفوري عن منفذي الهجوم، رغبة منها في الحفاظ على مجال لخفض التصعيد، وتجنّب الوقوع في فخ الرد العسكري".

ويوم الهجوم على المنشأة، أعلنت السعودية تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة، قالت إنها "دخلت المجال الجوي، قادمة من الأجواء العراقية".

وأكّد العراق، الإثنين، أن دفاعاته الجوية لم ترصد مسيّرات قالت السعودية إنها اعترضتها، وإنها أتت من أجوائه.

وفيما تستبعد ظافر أن تهاجم السعودية إيران، ترجح أن "يكون الحوثيون وراء الهجوم، ما قد يمثل تحولا كبيرا في الحرب، أو قد يكون من العراق وهو أمر ليس بجديد".

وقالت دول خليجية إن بعض الهجمات التي استهدفتها كان مصدرها العراق، داعية الحكومة إلى "وقف الهجمات التي تشنها الفصائل والميليشيات والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق، نحو دول الجوار".

وأيًّا كان المسؤول هذه المرة، يقول الخبير في الشؤون الأمنية في جامعة "كينغز كولدج" في لندن، أندرياس كريغ، إن الهجوم "مصمم لإظهار أنه حتى البنية التحتية الأكثر حساسية وحماية في الإمارات، يمكن الوصول إليها".

تطوّر مقلق

تُعد الإمارات ثاني دولة في المنطقة تُنشئ محطة طاقة نووية، بعد إيران، والأولى في العالم العربي.

وعلّق مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس" على الهجوم، قائلا "سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيدا خطيرا ومشهدا مظلما يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها".

تصاعد الدخان في سماء دبي في آذار/ مارس 2026

ويُعد استهداف منشأة خليجية للطاقة النووية تطورا مقلقا، لا يقتصر على الإمارات فحسب، بل يثير أيضا مخاوف لدول الجوار والمنطقة.

فالمنشأة تقع في أقصى غرب أبو ظبي بمنطقة الظفرة، ما يجعلها أقرب جغرافيا إلى الحدود مع السعودية وإلى سواحل قطر، مقارنة بمدينة أبو ظبي نفسها.

وفيما تتباين توقعات المحللين بشأن خيارات الرد الإماراتي، يستبعد كريغ أن يكون التصعيد العسكري الفوري من بينها.

ويقول إن "الإمارات ستظل حذرة. فهي ترغب في تجنب الانجرار إلى تصعيد علني ما لم تحصل على دعم خارجي قوي ويتولد لديها شعور واضح بأن الولايات المتحدة لن تتركها مكشوفة بعد ذلك".

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين من "أي تصعيد إضافي"، مشيرا إلى أن الهجوم "يُعد سببا إضافيا لدعوة الأطراف إلى وقف القتال بشكل كامل".

واتهمت الإمارات إيران، مؤخرا، بالوقوف وراء هجمات على بنيتها التحتية للطاقة، في حين نفت إيران ذلك.