موجز أنباء العالم الإثنين: تحذيرات أممية من تطهير عرقي بغزة والضفة ومناورات نووية روسية بيلاروسية

ردت إيران على مقترح أميركي لإنهاء الحرب، وتعهد رئيس لبنان جوزيف عون بوقفها رغم الغارات. وأعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اعتراض أسطول الصمود، وسط مطالبات أممية بوقف الإبادة بغزة، وبدء اجتماعات مالية سباعية بباريس.

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها ردّت على مقترح أميركي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بأنها "مفرطة".

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف فصائل مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة كردستان بغرب إيران، قرب الحدود مع العراق.

بيروت

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الإثنين، إنه سيقوم "بالمستحيل" لوقف الحرب في بلاده، مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان، رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله، والمباحثات المباشرة مع تل أبيب.

في هذا الوقت، أعلن حزب الله أنه استهدف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الاسرائيلي في شمال إسرائيل، التي تواصل غاراتها على جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة.

الاعتداء على أسطول الصمود

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين،أن القوات البحرية التي اعترضت أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، مشيرا إلى "إحباط مخطط عدائي".

ونددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية الأسطول قبالة قبرص لعدد من السفن المنضوية، ضمن "أسطول الصمود العالمي"، واصفة ذلك بأنه "عمل قرصنة".

تطهير عرقي في غزة والضفة

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، الإثنين، بأن تتّخذ كلّ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، مندّدة بمؤشّرات تفيد تطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.

الصين

سجّلت الصين في نيسان/ أبريل، أبطأ وتيرة نمو للإنفاق الاستهلاكي، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية، الإثنين، وذلك في مؤشر واضح إلى التحديات التي تواجهها البلاد في سبيل إعادة تحفيز النشاط المحلي.

تايوان

أعلن دبلوماسي تايواني رفيع المستوى، الإثنين، أن بلاده "ترحب" باتصال محتمل بين رئيسها ونظيره الأميركي دونالد ترامب، بعدما لمح الأخير إلى ذلك.

كييف

دفع المستشار السابق للرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، كفالة في قضية فساد هزّت البلاد، بحسب ما أعلن متحدث باسم المحكمة، الإثنين.

ميدانيا، أفادت أوكرانيا بأن مسيّرة روسية أصابت سفينة شحن صينية في البحر الأسود، ليل الأحد - الإثنين، وذلك قبل يوم من توجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى بكين للقاء نظيره شي جينبينغ.

الناشطة نرجس محمدي

عادت الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى منزلها في طهران بعد خروجها من المستشفى، عقب الإفراج عنها بكفالة، بحسب ما أعلنت عائلتها ومقربون منها.

إسطنبول

أُوقف 57 شخصا للاشتباه بتلاعبهم في مناقصات عامة، ضمن تحقيق يتعلق بقضايا فساد تستهدف رئيس بلدية إسطنبول، المعارض أكرم إمام أوغلو، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

مناورات نووية روسية - بيلاروسية مشتركة

أعلنت السلطات الروسية والبيلاروسية، إجراء مناورات نووية مشتركة، الإثنين، وسط توترات مع حلف شمال الأطلسي ("ناتو") وفي ظل تعثر التفاهم مع واشنطن، بشأن ضبط التسلّح النووي.

فرنسا والجزائر

فتح وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، "فصلا جديدا" في التعاون القضائي بين فرنسا والجزائر، من خلال زيارته، الإثنين إلى الجزائر، في خطوة جديدة نحو نزع التوتر بين البلدين اللذين تعصف بهما أزمة حادّة، منذ عام 2024.

باريس

بدأ وزراء مالية مجموعة السبع، اجتماعا يستمر يومين في باريس، الإثنين، سيسعون خلاله إلى تقريب وجهات النظر بشأن كيفية الاستجابة لتداعيات الحرب على إيران، كما سيناقشون مسألة التحرّر من الاعتماد على المعادن الصينية.

فيروس هانتا

رست السفينة السياحية "إم في هونديوس" في ميناء روتردام الهولندي، الإثنين، منهية رحلة أثارت قلقا عالميا، بعد تفشي فيروس هانتا القاتل على متنها، مع احتمال فرض الحجر الصحي لأسابيع على من تبقى من أفراد طاقمها.

تزامنا، افتتحت منظمة الصحة العالمية جمعيتها السنوية، الإثنين في جنيف، وسط مخاوف من تفشي فيروسي هانتا وإيبولا، وغموض يخيّم على المشهد بعد إعلان الولايات المتحدة والأرجنتين انسحابهما.

غارات أميركية في نيجيريا

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا ("أفريكوم")، الإثنين، أن الولايات المتحدة ونيجيريا، شنّتا غارات جوية جديدة على تنظيم "داعش" في شمال شرق البلاد، حيث تتصاعد الأعمال المسلّحة.

كوريا الشمالية

حضّ الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، كبار المسؤولين العسكريين، على تعزيز وحدات الخطوط الأمامية، وتحويل الحدود الجنوبية إلى "حصن منيع"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الإثنين.

هزّة أرضيّة في الصين

ضرب زلزال بقوة 5,2 درجات منطقة غوانغشي، جنوب الصين، الإثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.