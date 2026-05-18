واشنطن تعلن تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات بسبب الحرب على إيران

مددت وزارة الخزانة الأميركية إعفاء شحنات النفط الروسي المبحرة من العقوبات ثلاثين يوما، لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة جراء غلق مضيق هرمز. وذكر وزير الخزانة، أن الإجراء يمنح الدول الأكثر ضعفا، مرونة للوصول للإمدادات العالقة.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، تمديد إعفاء شحنات النفط الروسي المحمّلة بها ناقلات مبحرة حاليا، من العقوبات لمدة ثلاثين يوما، مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، بسبب استمرار التوتر في الشرق الأوسط رغم الهدنة.

وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن "رخصة الـ30 يوما العامة المؤقتة" الأخيرة، ستمنح "الدول الأكثر ضعفا القدرة على الوصول مؤقتا إلى النفط الروسي، العالق حاليا في البحر".

ويمثّل الإعلان الصادر الإثنين، ثاني تمديد تقرّه الإدارة الأميركية لهذا الإجراء المؤقت، الرامي إلى معالجة نقص إمدادات النفط، جرّاء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وردا على الضربات، شملت قائمة الاستهدافات الإيرانية، دولا عدة في المنطقة، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز في العالم.

وانتهت في 16 أيار/ مايو، مفاعيل إعفاء سابق من العقوبات لشحنات النفط الروسي الموجودة في عرض البحر.

مع اندلاع الحرب، قفزت أسعار النفط عالميا، وقد لمس المستهلكون الأميركيون تداعيات ذلك، إذ ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 50 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه قبل 28 شباط/ فبراير.

وأصدرت الولايات المتحدة في آذار/ مارس، أول إعفاء من العقوبات على شحنات النفط الروسي في عرض في البحر.

ولقي التدبير انتقادات، خصوصا من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي تخوض بلاده حربا مع روسيا منذ شباط/ فبراير 2022.

وقال بيسنت إن التمديد "يوفّر مرونة إضافية"، وسيساعد في استقرار سوق النفط، وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر ضعفا من حيث الأمن الطاقوي.