أحزاب كردية إيرانية معارضة تنفي إرسالها أسلحة إلى إيران

رفضت أحزاب كردية إيرانية معارضة اتهامات الحرس الثوري الإيراني بشأن تهريب أسلحة من شمال العراق إلى داخل إيران، معتبرة أن طهران تستخدم هذه المزاعم لتبرير الهجمات المتواصلة على مقارها ومعسكراتها في إقليم كردستان العراق.

نفت 3 من أبرز أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية اليوم الثلاثاء إرسال أسلحة إلى إيران، عقب إعلان الحرس الثوري أنه استهدف جماعات زعم أنها كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر أميركية من شمال العراق إلى داخل أراضي الجمهورية الإسلامية.

وتتهم إيران مجموعات المعارضة المتمركزة منذ سنوات في معسكرات وقواعد بشمال العراق، بالضلوع في هجمات في الداخل الإيراني، وخدمة مصالح إسرائيل ودول غربية مناهضة للجمهورية الإسلامية.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الإثنين في بيان، أن جماعات آتية من "شمال العراق وتعمل لحساب الولايات المتحدة والنظام الصهيوني كانت تحاول تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأميركية" إلى إيران، مشيرا إلى أنه استهدفها في محافظة كردستان غربي إيران.

وقال عضو في مجلس قيادة حزب "الحياة الحرة" الكردستاني، الثلاثاء، "إن الادعاءات التي يروج لها النظام (الإيراني) بشأن الاستيلاء على أسلحة وذخائر، لا علاقة لنا بها بتاتا، أي أننا لم نرسل أسلحة ولم يتم ضبط أي أسلحة أو عتاد تابع لنا من قبل النظام الإسلامي".

بدوره، قال المتحدث باسم حزب "كومله" أمجد حسين بناهي، إن "هذه الأنباء عارية تماما من الصحة".

وقال مسؤول في الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، "نحن لم نرسل أي أسلحة"، معتبرا أن "هذه الخطوة من جانب النظام الإيراني هي محاولة لشرعنة الهجمات التي يشنها بالصواريخ والمسيرات على مخيماتنا".

وخلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تعرّضت مواقع تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية، المتمركزة منذ سنوات في معسكرات وقواعد بشمال العراق، لهجمات إيرانية دامية بمسيّرات وصواريخ.

وما تزال هذه المواقع تتعرض لهجمات يُقال إنها من إيران، بالرغم من الهدنة الجارية بين طهران وواشنطن منذ الثامن من نيسان/ أبريل.

وفي بداية الحرب، صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه يؤيّد شنّ مقاتلين أكراد إيرانيين هجوما على إيران، قبل أن يتراجع ويقول إنه "لا يريد" أن ينخرط الأكراد الذين "لدينا علاقة ودية للغاية" معهم.