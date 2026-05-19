مظاهرة أمام قنصلية إسرائيل في إسطنبول للتنديد بالهجوم على "أسطول الصمود"

نظّمت الاحتجاجات مجموعتا "الرفاه من جديد" و"وقف الشباب الوطني"، وطالب المشاركون بإطلاق سراح المتطوعين المحتجزين على السفن، فيما أعلن المنظمون للاحتجاج أن إسرائيل قد استولت على عشرات السفن واعتقلت ناشطين.

مظاهرة في إسطنبول ضد الإبادة الإسرائيلية في غزة، 16 أيار/ مايو (Getty Images)

تظاهر ناشطون صباح اليوم الثلاثاء أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار عن الفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ودعا للمظاهرة حزب "الرفاه من جديد" وأعضاء "وقف الشباب الوطني"، وردّد المشاركون هتافات من قبيل: "تحية لأسطول الصمود" و"المقاومة مستمرة".

وقال رئيس فرع إسطنبول لحزب "الرفاه من جديد"، يونس إمرة تاشجي، في بيان صحافي باسم المجموعة، إن هجمات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني مستمرة منذ سنوات طويلة.

وأضاف بأن الإبادة الجماعية التي تجري في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تحدث أمام أنظار العالم أجمع.

وأوضح تاشجي أن مئات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا حياتهم في قطاع غزة، وأن أزمة إنسانية كبرى تشهدها المنطقة.

وأعرب عن استنكاره للهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود" في المياه الدولية، مشيرا إلى أن المتطوعين على متن الأسطول احتُجزوا بطريقة غير قانونية.

وقال تاشجي: "حتى اليوم، تم احتجاز 21 سفينة و175 متطوعا ضمن أسطول الصمود، بغض النظر عن أعراقهم أو مذاهبهم أو جنسياتهم".

وأضاف أن بين أفراد الأسطول مواطنين أتراكا أيضا، قائلا: "لن نترك مواطنينا الـ21 لإسرائيل. وبصفتنا أعضاء في حزب ’الرفاه من جديد’ و’وقف الشباب الوطني’، فلن نصمت ولن نتوقف حتى نُعيد كل واحد من مواطنينا سالما إلى عائلته وإلى تركيا".

وكانت البحرية الإسرائيلية بدأت أمس الإثنين بالاستيلاء على سفن "أسطول الصمود العالمي"، واعتقال ناشطين على متنها.

وأبحر الأسطول الخميس بمشاركة 54 سفينة من مدينة مرمريس التركية؛ في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وسبق أن شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف سفن تابعة للأسطول، الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك، في 29 نيسان/ أبريل الماضي.

واستولت إسرائيل آنذاك على 21 سفينة وعلى متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية السفن رحلتها باتجاه المياه الإقليمية اليونانية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل عملياتها عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي، ما أسفر عن استشهاد 877 فلسطينيا على الأقل وإصابة 2602 آخرين، وفق بيانات محلية.