مفاوضات إيران وأميركا تتواصل وسط حديث ترامب عن فرصة لاتفاق

فيما تحدثت الإدارة الأميركية عن إمكانية إحراز تقدم مع استعدادها لخيارات عسكرية في حال الفشل، أكدت إيران تمسكها بحقوقها، مع استمرار تبادل المقترحات عبر وسطاء إقليميين.

تتواصل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تبادل التهديدات بشأن احتمال التصعيد العسكري في حال فشل المسار التفاوضي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن هناك “فرصة جيدة جدًا” للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذرًا في الوقت نفسه من أن واشنطن مستعدة لتنفيذ “هجوم واسع النطاق” إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات.

وأشار إلى أن محادثات جدية تجري حاليا، وأن قطر والسعودية والإمارات يرون إمكانية التوصل إلى اتفاق “مقبول جدا”.

في المقابل، شدد الرئيس الإيراني على أن الحوار لا يعني الاستسلام، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن “حقوقها القانونية” في أي تسوية محتملة.

وفي سياق المفاوضات، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن طهران قدّمت عبر الوسيط الباكستاني مقترحا محدثا من 14 بندا إلى الولايات المتحدة، ردا على مقترح أميركي مماثل، وذلك ضمن تبادل الرسائل والتعديلات الجارية بين الجانبين عبر القنوات الوسيطة.