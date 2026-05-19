موجز أنباء العالم الثلاثاء: قتلى في هجمات بالسودان وسورية وتركيا ومصر

وقعت هجمات وأحداث إطلاق نار في السودان وسورية ومصر وتركيا أوقعت قتلى وجرحى، فيما أمهل ترامب إيران عدة أيام للتوصل إلى اتفاق قبل استئناف الحرب. ووصل بوتين إلى الصين، وفي ما يلي أبرز الأنباء حول العالم الثلاثاء.

هدد الجيش الإيراني، الثلاثاء، بفتح "جبهات جديدة" ضدّ الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن هجماتها على الجمهورية الإسلامية، وذلك بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه أحجم عن شنّ هجوم جديد لإفساح المجال أمام التوصّل إلى اتفاق بين البلدين.

وقال ترامب الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، مضيفا أنه "كنت على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم اليوم"، مشيرا إلى أن بلاده ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق، حيث قال "أقول يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما الأسبوع المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا قوله، إنه "إذا كان العدو متهوّرا بما يكفي للوقوع مجددا في الفخّ الصهيوني وشنّ عدوان جديد على بلدنا العزيز، فسنفتح ضدّه جبهات جديدة وسنستخدم معدات وأساليب جديدة".

وأفادت قطر بأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى "مزيد من الوقت"، مشيرة إلى أنها تدعم المسار الدبلوماسي.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات، رغم تمديد وقف إطلاق النار.

العراق

نفت ثلاثة من أبرز أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية إرسال أسلحة إلى إيران، غداة إعلان الحرس الثوري أنه استهدف جماعات قال إنها كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر أميركية من شمال العراق إلى الجمهورية الإسلامية.

السودان

قتل 28 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطعما وعربة مسلحة داخل سوق مكتظة بمدينة غبيش بغرب كردفان في السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي وشهود.

سورية

قتل جندي على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، لافتة إلى أن الانفجار تزامن مع عمل إحدى مجموعات الجيش على تفكيك عبوة ناسفة قرب أحد الأبنية التابعة لها.

المحكمة الجنائية الدولية/ ليبيا

باشرت المحكمة الجنائية الدولية جلسات استماع تستمرّ على مدى ثلاثة أيام بحقّ مدير سابق لسجن ليبي سيئ السمعة يُعرف بلقب "ملاك الموت"، لتأكيد التهم الموجّهة إليه وتشمل جرائم حرب وقتل واغتصاب وتعذيب.

ويواجه خالد محمد علي الهيشري البالغ 47 عاما، 17 تهمة تتعلّق بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية يُعتقد بأنها ارتُكبت في سجن معيتيقة قرب العاصمة الليبية بين شباط/ فبراير 2015 ومطلع العام 2020.

روسيا/ الصين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره شي جينبينغ، في خطوة تهدف إلى إبراز متانة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة أجراها الرئيس الأميركي إلى بكين، حيث استُقبل بحفاوة لافتة.

على صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، إن "على الصين والولايات المتحدة العمل معا لتعزيز تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي"، رغم التنافس الحادّ بين البلدين في هذا المجال سريع التطوّر.

الحرب الروسية - الأوكرانية

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وجُرِح أكثر من عشرين آخرين بهجومين روسيين أحدهما بصاروخ والآخر بمسيرات استهدفا منطقتي تشرنيهيف وسومي في شمال أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

بدأ الجيش الروسي مناورات نووية تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد، في وقت صعّدت كييف ضرباتها بالطائرات المسيّرة.

تركيا

انتهت عملية مطاردة واسعة النطاق لمسلّح قتل ستة أشخاص في جنوب تركيا صباح الثلاثاء، بإطلاق النار على نفسه بعدما حاصرته الشرطة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء IHA.

مصر

قتل ثمانية أشخاص وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار بموقف للحافلات العامة في أسيوط بصعيد مصر الإثنين، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بيان.

وباء إيبولا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنه "قلق بشدة من حجم وسرعة" تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسبب في وفاة 131 شخصا.

ماسك/ تشات جي بي تي

خسر الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية في كاليفورنيا ضد مبتكري برنامج "تشات جي بي تي" الذين اتهمهم بإساءة استخدام تبرعاته لبناء قوة تجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتنصل من تعهد بإبقاء أهدافهم غير ربحية.