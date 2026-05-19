واشنطن تواصل التنصل من مجزرة مدرسة ميناب في إيران

رفض قائد "سنتكوم" الإقرار بمسؤولية الولايات المتحدة عن قصف مدرسة ميناب في إيران، رغم تقارير أميركية نسبت الهجوم لصاروخ "توماهوك" أميركي، فيما تتصاعد الضغوط داخل الكونغرس على إدارة ترامب بسبب المجزرة التي أودت بحياة 155 شخصًا معظمهم أطفال.

تجنّب مسؤول عسكري أميركي رفيع، الثلاثاء، الإقرار بمسؤولية الولايات المتحدة عن الهجوم الذي استهدف مدرسة ميناب الابتدائية في جنوب إيران خلال الأيام الأولى للحرب الأميركية – الإسرائيلية، وأسفر عن مقتل 155 شخصًا، معظمهم من الأطفال، في ما يُنظر إليه باعتباره واحدة من أكثر المجازر دموية خلال الحرب.

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، ادعى قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، خلال جلسة مساءلة أمام لجنة رقابية في الكونغرس، أن المدرسة "تقع داخل قاعدة نشطة لصواريخ كروز تابعة للحرس الثوري الإيراني"، معتبرا أن ذلك "يجعل التحقيق أكثر تشعبًا".

وأسفر الهجوم على مدرسة ميناب، وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن مقتل 73 فتى و47 فتاة و26 معلما، إضافة إلى سبعة من الأهالي وسائق حافلة مدرسية وشخص بالغ آخر.

مبنى مدرسة "الشجرة الطيبة" المدمّر في مدينة ميناب الإيرانية

ورغم مرور أسابيع على الهجوم، تواصل الإدارة الأميركية تجنب الإقرار المباشر بالمسؤولية عن الضربة، فيما تتزايد الضغوط السياسية والحقوقية داخل الولايات المتحدة بشأن الهجوم الذي استهدف منشأة مدنية.

وجاءت تصريحات كوبر ردًا على سؤال طرحه النائب الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، آدم سميث، الذي قال إن الولايات المتحدة كانت "تعترف سريعًا" في السابق بمسؤوليتها عن مثل هذه الهجمات، حتى في حال استمرار التحقيقات.

وقال سميث خلال الجلسة: "في الماضي، عندما كانت تقع لدينا مثل هذه الأخطاء، كان يجري الإقرار بها سريعًا، حتى لو كانت الضرورة تقتضي إجراء تحقيق إضافي".

وفيما تعهد كوبر بنشر نتائج التحقيق عند اكتماله، ردّ سميث بالقول: "إذاً فالإجابة هي كلا. لن نتحمل مسؤولية أمر من الجلي أننا قمنا به".

نساء يبكين قرب قبور ضحايا مجزرة مدرسة "الشجرة الطيبة" في مدينة ميناب الإيرانية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، في وقت سابق، بأن المدرسة أُصيبت بصاروخ كروز أميركي من طراز "توماهوك"، وهو سلاح لا تمتلكه إيران، فيما حمّل تقرير لشبكة "سي إن إن" الولايات المتحدة مسؤولية تنفيذ الضربة.

وفي المقابل، حاول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التلميح إلى احتمال مسؤولية إيرانية عن الهجوم، بالقول إن الذخائر الإيرانية "لا تتمتع بأدنى دقة"، دون تقديم معطيات تدعم هذا الادعاء.

وفي أعقاب المجزرة، قدّم نواب ديمقراطيون في مجلس النواب مذكرات لعزل وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، على خلفية الهجوم، في خطوة وُصفت بأنها رمزية إلى حد بعيد في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس.

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، مقتل أكثر من 175 طالبًا ومعلّمًا في الهجوم، قبل أن تخفّض الحصيلة الرسمية لاحقًا إلى 155 قتيلا، فيما تنفي إسرائيل باستمرار أي ضلوع لها في الهجوم.

صفّ رمزي نُصب في ساحة بطهران تخليدًا لذكرى ضحايا مدرسة ميناب اللذين قتلوا في القصف الأميركي خلال الحرب على إيران.

ويواصل المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم قادة الجيش، الزعم بأن القوات الأميركية "لا تستهدف المدنيين"، رغم تزايد الانتقادات الحقوقية والدعوات إلى فتح تحقيق مستقل بشأن الهجوم على المدرسة.