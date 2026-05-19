الشرطة الأميركية تعلن مقتل ثلاثة أشخاص داخل مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، فيما عُثر على جثتي مسلحين قرب المكان وسط ترجيحات بأنهما أقدما على الانتحار بعد تنفيذ الهجوم.

قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم حارس أمن، جراء إطلاق نار داخل مركز إسلامي يضم أكبر مسجد في مقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وعثرت الشرطة الأميركية لاحقًا على جثتي مشتبه بهما قرب المكان، وسط ترجيحات بأنهما أقدما على الانتحار بعد تنفيذ الهجوم.

وأشار قائد شرطة سان دييغو، سكوت وال، في مؤتمر صحافي، إلى أن المشتبه بهما قضيا انتحارا في سيارة على مقربة من المكان.

وبحسب ما أعلنته السلطات الأميركية، فإن منفذي الهجوم مراهقان أطلقا النار داخل المركز الإسلامي.

وشرعت الشرطة في التحقيق بالحادثة باعتبارها "جريمة كراهية".

وقال قائد شرطة سان دييغو إن أحد القتلى كان يعمل حارس أمن في المسجد.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن أسفه لوضع "مروّع" بعد إطلاق نار في مسجد في ولاية كاليفورنيا.

وقال ترامب ردا على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "إنه وضع مروّع. تبلّغت بعض المعلومات الأولية"، مشيرا إلى أنه سيطّلع عن كثب على الوضع.