ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي والحرب ستنتهي سريعا

جدد الرئيس الأميركي موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نوويا، مع إشارته إلى منح طهران مهلة قصيرة للتوصل إلى اتفاق في ظل تحركات دبلوماسية إقليمية. وأكد في الوقت نفسه أن الخيار العسكري لا يزال قائما

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة نفذت “عملا مذهلا” في إيران، مؤكدا أن طهران لن تتمكن بأي حال من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، أن الحرب مع إيران مرشحة للانتهاء سريعا، مشيرا إلى أن الإيرانيين “يرغبون بشدة” في التوصل إلى اتفاق، وأنهم “سئموا من الصراع”، معربا عن أمله في التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة “بطريقة لطيفة”.

وشدد على أن الملف النووي الإيراني يهيمن على تفكير القيادة في طهران، لكنه أكد في المقابل أن واشنطن لن تسمح بامتلاك هذا السلاح “مطلقا”.

وفي سياق حديثه، قال ترامب إن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية البحرية والجوية، ودمرت جزءا من معداتها ووسائلها المستخدمة في القتال.

كما توقع الرئيس الأميركي أن تشهد أسعار النفط انخفاضا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى زيادة المعروض في الأسواق العالمية.

وقال الرئيس الأميركي إنه منح إيران مهلة تمتد ليومين أو ثلاثة للتوصل إلى اتفاق، مجدداً تأكيده أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأوضح ترامب أن قرار تأجيل تنفيذ هجوم عسكري جاء استجابة لطلب مباشر من قادة قطر والسعودية والإمارات، الذين دعوا إلى التريث لإتاحة فرصة للمسار الدبلوماسي، بهدف التوصل إلى اتفاق “مقبول للجميع” في المنطقة.

وأضاف أن القادة الخليجيين أعربوا عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى تفاهم يضمن منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أنه وجّه وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) بوقف تنفيذ أي ضربة في الوقت الراهن.

وفي المقابل، شدد ترامب على أن الخيار العسكري لا يزال قائما، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى الهجوم إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، مع إبقاء القوات الأميركية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عملية واسعة عند الحاجة.

الحرس الثوري الإيراني يحذر: أي عدوان جديد سيقود لتصعيد إقليمي واسع

وتعليقا على تصريحات ترامب، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي تكرار للعدوان على إيران قد يؤدي إلى توسع نطاق الحرب الإقليمية بما يتجاوز حدود المنطقة.

وأضاف في تصريحات له أن الرد الإيراني في حال تجدد الهجمات سيكون “ساحقا” ويستهدف مواقع غير متوقعة لدى الخصوم، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى دمار واسع.

كما وصف الحرس الثوري الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما لم يتعلما من التجارب السابقة، معتبرا أن عودتهما إلى التهديد يعكس استمرار النهج التصعيدي ذاته.