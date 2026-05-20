ترامب يمنح إيران مهلة للتوصل لاتفاق وسط تصاعد التهديدات المتبادلة

فيما تحدثت الإدارة الأميركية عن تقدم في المسار الدبلوماسي، شددت في الوقت نفسه على جاهزيتها للعودة إلى العمل العسكري عند الحاجة، بالتوازي مع تحركات داخل الكونغرس لتقييد صلاحيات الحرب. من جانبها، ردت طهران بتحذيرات من توسيع نطاق المواجهة.

في اليوم الـ82 من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيمنح طهران مهلة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإبرام تفاهم بين الجانبين.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا في الوقت ذاته أن واشنطن تسعى إلى إنهاء الصراع "بطريقة لطيفة" إذا أمكن ذلك.

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، إن المحادثات مع إيران تحقق تقدما ملحوظا، لكنه أشار إلى أن واشنطن مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "نحن في وضع جيد، لكن هناك خياراً ثانياً هو استئناف الحملة العسكرية".

وفي السياق نفسه، دفع مجلس الشيوخ الأميركي باتجاه قرار يقيد صلاحيات ترامب في إدارة الحرب مع إيران، رغم أن القرار لا يزال غير نافذ بشكل كامل.

في المقابل، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن طهران قد تفتح جبهات جديدة في حال "ارتكب العدو حماقة جديدة"، بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أي عودة إلى الحرب ستشهد “مفاجآت كبيرة”، مشيراً إلى أن بلاده باتت تمتلك خبرات ودروسا تجعل المواجهة المقبلة مختلفة وأكثر تعقيدا.