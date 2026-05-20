شي وبوتين يؤكدان متانة التحالف بين روسيا والصين

حملت قمة بكين بين الرئيسين الروسي والصيني رسائل سياسية واقتصادية تعكس تمسك موسكو وبكين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مواجهة التحولات الدولية المتسارعة، مع تركيز خاص على ملفات الطاقة والأزمات الإقليمية والتوازنات العالمية.

بدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ ، الأربعاء، محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، في لقاء يهدف إلى تأكيد متانة العلاقات بين البلدين، بعد أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين.

واستقبل شي الرئيس الروسي بمراسم رسمية أمام قاعة الشعب الكبرى، حيث صافح الزعيمان بعضهما قبل عزف النشيدين الوطنيين للصين وروسيا، وفق ما أظهرته لقطات بثتها وسائل إعلام روسية.

وخلال اللقاء، أكد بوتين أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى "مستوى غير مسبوق"، مشددا على أن التعاون بين البلدين يتعمق، خصوصا في قطاع الطاقة، رغم حالة عدم الاستقرار الدولي والأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

كما وصف روسيا بأنها "مورد موثوق للطاقة"، ودعا شي إلى زيارة روسيا العام المقبل.

من جانبه، شدد الرئيس الصيني على أهمية تعزيز التعاون بين بكين وموسكو لبناء "نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا"، معتبرا أن وقف الحرب والتوجه نحو المفاوضات من شأنه أن يحد من اضطراب إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، كما أكد ضرورة وقف القتال في إيران.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات دولية عدة، أبرزها تداعيات زيارة ترامب إلى بكين، والحرب في الشرق الأوسط، وقضايا الطاقة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالنظام الدولي.