موجز أنباء العالم الأربعاء: بوتين وشي "يعمّقان الثقة" باجتماع في بكين واتفاق تجاري أوروبي أميركي

توعّدت إيران برد مدمر يمتد خارج المنطقة، بموازاة زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران لمواصلة الوساطة المتعثرة مع الرئيس الأميركي. صوّت الكنيست لحله تمهيدا لانتخابات مبكرة، ودعت الإمارات العراق لوقف الهجمات، بينما احتجزت إسرائيل ناشطي أسطول الصمود ونكّلت بهم.

توعّدت إيران، الأربعاء، بأن الحرب ستمتد إلى خارج المنطقة، إن استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما، وذلك بعدما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشنّ ضربات جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وفيما كرر ترامب تهديداته بعمل عسكريّ جديد، ردّ مسؤولون إيرانيون متوعّدين برد مدمر.

لكن هذا التصعيد الكلامي المتبادل، إضافة إلى بعض أعمال العنف المتفرقة، لم يحل دون مواصلة البلدين المشاركة في الاتصالات الدبلوماسية الساعية لإنهاء الحرب، بوساطة باكستانية.

وتوجّه وزير الداخلية الباكستاني، الأربعاء، إلى إيران للمرّة الثانية في غضون أسبوع، في ظل تعثّر المفاوضات بين طهران وواشنطن، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

الإمارات والعراق

دعت الإمارات، الأربعاء، العراق إلى منع الهجمات من أراضيه "بشكل عاجل دون قيد أو شرط"، غداة إعلان وزارة الدفاع أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية، كان مصدرها الأراضي العراقية.

روسيا والصين

أكد الرئيسان الصيني، شي جينبينغ، والروسي فلاديمير، فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهما في بكين الأربعاء، متانة العلاقات بين بلديهما رغم الأوضاع المضطربة التي يشهدها العالم، بعد أقل من أسبوع على زيارة نظيرهما الأميركي، دونالد ترامب، للعاصمة الصينية سعيا إلى التهدئة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن شي جينبينغ قوله لبوتين "استطعنا باستمرار تعميق ثقتنا السياسية المتبادلة وتنسيقنا الإستراتيجي بصلابة تبقى راسخة على الرغم من التجارب والتحديات".

أما بوتين فلاحظ أن العلاقات بين البلدين، وصلت إلى "مستوى عال غير مسبوق"، وأن ثمة "زخما قويا وإيجابيا" في تعاونهما الاقتصادي، رغم ما وصفه بـ "العوامل الخارجية غير المواتية".

الأردن

قال الجيش الأردني في بيان، الأربعاء، إنه أسقط مسيرة "مجهولة المصدر" دخلت الأجواء الأردنية، من دون وقوع إصابات.

وبحسب البيان، "تعاملت القوات المسلحة الأردنية صباح اليوم مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية، وجرى التعامل معها وإسقاطها في محافظة جرش (نحو 50 كيلومتر شمال عمان)، دون وقوع أي إصابات".

احتجاز إسرائيل لناشطي أسطول الصمود

احتجزت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، مئات الناشطين الذين كانوا على متن أسطول مساعدات متجه إلى غزة اعترضته قواتها، في ميناء أسدود، وفق ما أفاد مركز "عدالة" الحقوقي.

ونكّلت إسرائيل بالناشطين، ما دفع العديد من الدول إلى استدعاء السفير الإسرائيلي.

اتفاق تجاري أوروبي أميركي

توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، الأربعاء، إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي، وذلك بعدما تصاعدت تهديدات إدارة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، إذا لم يُنجز الاتفاق بحلول الرابع من تموز / يوليو.

كييف

قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون في غارة روسية استهدفت مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا، بحسب ما أفادت السلطات العسكرية الإقليمية، الأربعاء.

بروكسل

يتّجه الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى إقرار تعديلات كبيرة في سياسته المتعلقة بالهجرة، وسط انقسام بين دول تطالب بتسريع ترحيل المهاجرين وأخرى تبدي تحفظا، على أن يفتح التعديل الباب أمام إنشاء مراكز للمهاجرين خارج الأراضي الأوروبية.

إسرائيل

صوّت نواب الكنيست، الأربعاء، لصالح المضي قدما في مشروع قانون قدّمه الائتلاف الحاكم، يقضي بحلّ الكنيست ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.

تايوان

أكد الرئيس التايواني، لاي تشينغ تي، الأربعاء، أن "القوى الأجنبية" لا تستطيع أن تقرر مستقبل الجزيرة.

وجاءت تصريحات لاي بعد أيام من تلميح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إمكان استخدام مبيعات الأسلحة إلى تايوان كورقة ضغط في المفاوضات مع الصين التي تدعي السيادة على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، وتهدد بالاستيلاء عليها.

سيول ومضيق هرمز

عبرت ناقلة نفط كورية جنوبية مضيق هرمز، الأربعاء، بتسهيل من السلطات الإيرانية، بحسب ما أعلنت سيول، فيما لا تزال الملاحة البحرية هناك شبه معطلة.

سويسرا

أفادت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بأن خطر تفشّي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعا على المستويَين الوطني والإقليمي، لكنه يظلّ منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى "حالة طوارئ وبائية عالمية".

الجيش الصيني

درّب الجيش الصيني سرا على أراضيه المئات من الجنود الروس، نُشر بعضهم في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، الثلاثاء، استنادا إلى وثائق سرية صادرة عن أجهزة استخبارات أوروبية.

وأوردت الصحيفة هذا الخبر الذي يُنشر بالتزامن مع قمة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ في بكين.

واشنطن

أكد مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل، على الرغم من التباينات بين واشنطن وحلفائها بشأن قضايا عدة بينها حرب إيران والرسوم الجمركية.

بورما

أعلن الجيش البورمي، الأربعاء، استعادة السيطرة على بلدة ماوتاونغ الحدودية مع تايلاند، في إطار توسيع سيطرته على المعابر التجارية الحدودية وسط الحرب الأهلية المستمرة.