خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب بإيران... تقرير: بوتين عرض على الصين فكرة نقله لروسيا

أصدر المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين إيرانيين، فيما عرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الصيني، فكرة نقله إلى موسكو.

وأوردت وكالة "إنترفاكس"، أن "بوتين عرض على نظيره الصيني فكرة نقل وتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب في روسيا".

وقد يثير تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأميركية الرئيسية في المحادثات، غضب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ويزيد تعقيد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال أحد المصدرين الإيرانيين اللذين لم تسمّهما "رويترز"، أن "توجيهات الزعيم الأعلى وأيضا توافق الآراء داخل المؤسسة، تقضي بعدم خروج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد".

وقال المصدران إن كبار المسؤولين الإيرانيين الكبار يعتقدون أن نقل تلك المواد إلى الخارج، سيجعل البلاد أكثر عرضة للهجمات الأميركية والإسرائيلية في المستقبل.

وصرّح مسؤولون إسرائيليون، بأن ترامب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، اللازم لصنع سلاح نووي، سينقل من إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بندا بهذا الشأن.

شكوك عميقة

وقال المصدران الإيرانيان، إن هناك شكوكا عميقة في إيران، بأن وقف الأعمال القتالية هو خدعة تكتيكية من جانب واشنطن، لخلق شعور بالأمان، قبل أن تستأنف غاراتها الجوية.

وذكر كبير المفاوضين ورئيس مجلس الشوري الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس الأربعاء، أن "التحركات الواضحة والخفية للعدو"، تظهر أن الأميركيين يستعدون لشن هجمات جديدة.

وحذّر ترامب، أمس، من أن الولايات المتحدة مستعدة لشنّ مزيد من الهجمات على طهران، إذا لم تبرم اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن قد تنتظر بضعة أيام، "للحصول على الردود الصائبة".

وقال المصدران إن الجانبين يعملان على تضييق بعض الفجوات، لكن لا تزال هناك انقسامات أعمق بشأن برنامج طهران النووي، بما في ذلك مصير مخزوناتها من اليورانيوم المخصب ومطالبة طهران بالاعتراف بحقها في التخصيب.

تشديد المواقف

يصر المسؤولون الإيرانيون على أن الأولوية بالنسبة لطهران هي وقف الحرب نهائيا، والحصول على ضمانات موثوقة بعدم شن الولايات المتحدة وإسرائيل المزيد من الهجمات.

وقالوا إن إيران لن تكون مستعدة للدخول في مفاوضات مفصلة حول برنامجها النووي إلا بعد الحصول على مثل هذه الضمانات. وتنفي طهران سعيها للحصول على قنبلة نووية.

وقبل الحرب، أبدت طهران استعدادها لنقل نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60% التي تتجاوز بكثير المستوى المطلوب للأغراض المدنية.

لكن مصادر قالت إن هذا الموقف قد تغيّر، بعد تهديدات متكررة من ترامب بقصف إيران.

وقال مسؤولون إسرائيليون لـ"رويترز"، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيقرر شن هجوم، وما إذا كان سيمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف العمليات. وتوعدت طهران برد ساحق في حال تعرضها لهجوم.

ومع ذلك، قال مصدر، إن هناك "صيغا ممكنة" لحل هذه المسألة.

وذكر أحد المصدرين الإيرانيين: "هناك حلول مثل تخفيف درجة تخصيب المخزون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتقدر الوكالة بأن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، بنسبة نقاء 60%، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/ يونيو 2025؛ لكن من غير الواضح مقدار ما تبقى من تلك الكمية.

روبيو: حققنا بعض التقدم بالمفاوضات

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء اليوم الخميس، عن تحقيق بعض التقدم في المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرا إلى وجود بعض الإشارات الإيجابية، مشيرا إلى أن الخيار المفضل والأساسي لترامب هو التوصل إلى اتفاق سلمي وجيد، ومشددا على أن الإدارة الأميركية ستفعل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف، واصفا إياه بـ "الأمر الرائع" حال إتمامه.

وفي سياق تقييمه للأوضاع الداخلية في طهران، ذكر وزير الخارجية الأميركي أن المفاوضات تجري مع نظام يعاني من "التمزق وبعض التصدع الواضح". كما انتقد الموقف الدولي، لافتا إلى أن واشنطن قررت برغبة منفردة اتخاذ إجراءات حاسمة حيال التهديد الإيراني، في حين لم تقم الدول الأخرى بمسؤولياتها في هذا الصدد.

وفي هذا الإطار، أشار روبيو إلى خيبة أمل شعر بها ترامب، جرّاء رفض العديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، القيام بأي خطوة أو إجراء بشأن إيران.

واختتم الوزير تصريحاته بالتحذير من أنه في حال تعذر التوصل إلى اتفاق جيد، فإن لدى الرئيس خيارات أخرى بديلة، مفضّلا عدم الخوض في تفاصيل تلك الخيارات، المتوفرة حاليا.

وقال مدير الوكالة، رافائيل غروسي، في آذار/ مارس، إن ما تبقى من هذا المخزون "موجود بشكل رئيسي" في مجمع أنفاق في منشأة أصفهان النووية، وإن الوكالة تعتقد أن ما يزيد قليلا عن 200 كيلوغرام منه لا يزال موجودا هناك. كما تعتقد الوكالة أن جزءا منه موجود في مجمع نطنز النووي الشاسع، حيث تقع محطتان لتخصيب اليورانيوم.

وتقول طهران إن هناك حاجة إلى بعض اليورانيوم عالي التخصيب لأغراض طبية ولمفاعل بحثي في طهران يعمل بكميات صغيرة نسبيا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة تقريبا.