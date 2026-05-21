روبيو يزور الهند السبت لتحسين العلاقات بعد اضطرابها مؤخرا

تتضمن الزيارة جولة في 4 مدن هندية، وتتخللها لقاءات مع وزراء دول مجموعة "كواد"، في زيارة تعكس مساعي واشنطن للحفاظ على شراكتها مع نيودلهي رغم الخلافات التجارية والتباينات بين الطرفين.

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في لقاء مع وزير العلاقات الخارجية الهندي، سوبرامنيام جايشانكار (Getty Images)

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، نهاية هذا الأسبوع إلى الهند، في جولة تشمل مدنا عدة في مسعى إلى تعزيز العلاقات خارج إطار الاجتماعات الحكومية في العاصمة.

وتطرح زيارة روبيو غير المسبوقة هذه أسئلة حول موقع الهند، التي طالما سعت الولايات المتحدة إلى التقارب معها ضمن رؤية الرئيس، دونالد ترامب، للعالم التي تتّسم بطابع شخصي واضح.

وسعت واشنطن إلى التقارب مع الهند منذ أواخر التسعينات، وجعلت الإدارات الأميركية المتعاقبة التقارب مع نيودلهي في أولويات سياسيتها الخارجية، متجاهلة الخلافات بين الطرفين أحيانا، وذلك انطلاقا من قناعة البيض الأبيض بأنّ الهند قادرة على خلق توازن مقابل الصعود الصعود السريع للصين.

ثم غيّر ترامب النهج القائم في هذه السياسة، بعدما أشاد أخيرا بالحفاوة التي حظي بها خلال زيارته الرسمية إلى الصين الأسبوع الماضي، كما سبق له أن فرض رسوما جمركية عقابية على الهند. وقد تجلى ذلك في حديث لنائب روبيو، كريستوفر لاندو، الذي ذكر في أثناء حديثه، في آذار/ مارس الماضي، الدرس المستفاد من تجربة العلاقات الأميركية مع الصين، لئلا تتكرر "الأخطاء نفسه مع الهند" من خلال السماح لدولة أخرى بالتفوّق اقتصاديا على الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، عادت باكستان، الخصم التقليدي للهند، إلى واجهة حسابات واشنطن، بعد عقود من تراجع العلاقات معها لمصلحة تعزيز الشراكة مع نيودلهي.

ويواصل المسؤولون الباكستانيون الإشادة بترامب على اعتبار أن دبلوماسيته ساهمت في إنهاء حرب قصيرة مع الهند العام الماضي، كما تؤدي إسلام آباد دورا في الوساطة بين واشنطن وطهران.

وحينما نشرت إدارة ترامب إستراتيجيتها للأمن القومي، لم تحظَ الهند سوى بإشارات محدودة، في مقابل تركيز أكبر على تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، ومواجهة الأوروبيين في قضايا ثقافية.

ورغم كلّ ما سبق، لا تزال العلاقات الهندية الأميركية في طور النموّ، مع توسع التجارة والتعاون العسكري بين البلدين، بحسب الباحثة أبارنا باندي، التي لفتت إلى أن "البعد الإستراتيجي ضعيف"، وأن "نقاط الخلاف التي تعود إلى فترة الحرب الباردة عادت إلى الظهور مجددا".

وقالت إن "العنصر الإستراتيجي الذي كان يمنع هذه التوترات من الإضرار بالعلاقة لم يعد موجودا".

جولة موسّعة

يزور روبيو 4 مدن هندية بدءا من السبت، كما سيشارك في احتفال رسمي في نيودلهي لمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وستشمل الزيارة مدينة كولكاتا، التي تضمّ إحدى أقدم القنصليات الأميركية، بالإضافة إلى معالم بارزة مثل تاج محل في أغرا ومدينة جايبور المعروفة بقصورها.

ومن المقرّر أن يجتمع روبيو في نيودلهي مع نظرائه في مجموعة "كواد"، التي تضمّ كلًّا من الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة الأميركية.

ويقف وراء تنظيم الزيارة الواسعة، السفير الأميركي لدى الهند سيرجيو غور، الذي يتمتّع بنفوذ كبير داخل إدارة ترامب، والذي لعب دورا في التوصل سريعا إلى اتفاق تجاري بين واشنطن ونيودلهي، خفّف من حدّة أثر الرسوم التي فرضها ترامب على الهند، ورافق روبيو خلال رحلته إلى روما للقاء البابا بعد المشادّة التي نشبت بينه وبين ترامب.

وكان ترامب أقام بداية علاقة وثيقة مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي دعاه خلال ولايته الأولى لإلقاء خطاب أمام حشد كبير في ملعب كريكيت.

ثمّ أثار مودي بعد ذلك استياء ترامب، عندما قلّل من دوره في الوساطة مع باكستان خلال حرب العام الماضي، التي اندلعت عقب هجوم أودى بحياة مدنيين هندوس في كشمير، فيما أشادت باكستان آنذاك بتدخّل ترامب، ورشّحته لنيل جائزة "نوبل" للسلام.

ورأت الباحثة تانفي مادان أن الهند حرصت على تجنّب التصعيد مع ترامب، بما في ذلك في ملف الرسوم الجمركية؛ لأنها تعدّ أن مصالحها طويلة الأمد تكمن في الحفاظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة.

وأضافت أن "العلاقة بين الهند والولايات المتحدة استفادت من اعتبار المنافسة مع الصين عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية الأميركية"، خلال ولاية ترامب الأولى وفي عهد جو بايدن.

وختمت بالقول، إن الهند ستسعى خلال زيارة روبيو إلى "فهم أفضل لمدى استمرار هذا التقارب الإستراتيجي في توجيه العلاقة بين البلدين".