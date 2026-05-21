عقوبات أميركية على نواب وضباط لبنانيين... حزب الله: لا تأثير لها على خياراتنا

فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها نواب لحزب الله وضابطان على خلفية صلتهم بالحزب، الذي رد عليها مشيرا إلى أن لا تأثير لها على خياراته.

أعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات على تسعة أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان على خلفية صلتهم بالحزب، متهمة إياهم بـ"عرقلة عملية السلام في لبنان".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي فرض العقوبات بعد استضافة واشنطن ثلاث جولات من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين. ورفض الحزب التفاوض المباشر فيما تواصل إسرائيل هجماتها في لبنان في ظل وقف إطلاق نار هش أعلنت عنه واشنطن.

وطالت العقوبات السفير الإيراني محمد رضا شيباني، ونواب الحزب حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، والوزير السابق محمد فنيش.

كما شملت العقوبات أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، وهما شخصيتان بارزتان في حركة "أمل" الحليفة لحزب الله، والتي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية الجنوبية في مديرية المخابرات التابعة للجيش العقيد سامر حمادة، بتهمة مشاركة معلومات مع الحزب.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن "حزب الله ’منظمة إرهابية’ ويجب نزع سلاحه بالكامل". وأكد مواصلة "اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويمكّنون حزب الله من عرقلة السلام الدائم".

ولحزب الله جناحان عسكري وسياسي، وهو ممثل في مجلس النواب والحكومة.

وتريد الولايات المتحدة وإسرائيل تجريد الحزب من سلاحه، وهو ما يرفض البحث فيه خصوصا مع استمرار هجمات إسرائيل واحتلالها لمناطق واسعة في جنوب لبنان. كما رفض الحزب التفاوض المباشر بين بيروت وتل أبيب، وأكد أنه غير معني بما يجري فيه.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار "مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله".

حزب الله: لا تأثير عمليا للعقوبات الأميركية على خياراتنا

رد حزب الله على عقوبات واشنطن في بيان جاء فيه، "إن ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين من عقوبات طالت نوابا لبنانيين منتخبين من الشعب، وضباطا في الجيش والأمن العام، ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل، هو محاولة ترهيب أميركية للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان" الإسرائيلي "على بلدنا، وإعطائه جرعة سياسية وهمية بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعا عن وطنهم".

وقال "إن التهمة التي ساقتها الإدارة الأميركية ضد نوابنا ومسؤولينا هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لمشاريع الاستسلام التي تحاول الإدارة الأميركية جر بلدنا إليها لمصلحة" إسرائيل "وهذه التهمة تطال غالبية الشعب المتمسك بالمقاومة والرافض للاستسلام".

وأشار حزب الله إلى أن "هذه العقوبات هي وسام شرف على صدر المشمولين بها، وتأكيد إضافي على صوابية خيارنا، وهي في مفاعليها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، ولن يكون لها أي تأثير عملي على خياراتنا وعلى مواصلة عمل الإخوة والمسؤولين في إطار خدمة شعبهم والدفاع عن مصالحه وسيادته".

وختم بيانه بالقول "أما استهداف القرار الضباط اللبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون، فهي محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنية الرسمية وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركية، وهذا القرار برسم من يدعون صداقتهم للولايات المتحدة التي تسعى لتقويض المؤسسات الوطنية. وعلى السلطة اللبنانية أن تدافع عن مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، حفاظا على السيادة الوطنية وكرامة لبنان واللبنانيين".