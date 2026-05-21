محكمة سويدية تدين قاصرا بالتخطيط لقتل باحث إيراني معارض

جرى التواصل مع الفتى عبر تطبيقات مراسلة، ووُعد بمبلغ مالي لقاء قتل الباحث الإيراني أرفين خوشنود، المعارض للنظام الإيراني والذي صرّح مرارا بموالاة رضا بهلوي. وتوجّه الفتى إلى بيت خوشنود حاملا سكينا، وخاطب زوجته لكنه لم يظفر بالباحث.

أصدرت محكمة أوديفالا السويدية اليوم، الخميس، حكما بالسجن لقرابة 4 سنوات في مؤسسة لإصلاح الأحداث، على مراهق كان توجّه حاملا سكينا إلى منزل باحث إيراني جنوبي البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ودين المراهق مع شخصين آخرين بالتخطيط لقتل أرفين خوشنود، وهو أكاديمي بارز يدّعي أن الحكومة الإيرانية هي التي تقف خلف محاولة الاعتداء عليه، فيما رفض المدّعي العام التعليق على احتمال ضلوع قوة أجنبية في القضية.

وجُنّد الفتى عبر تطبيقات مراسلة من جانب المتهمين الآخرين، ووُعد بمبلغ مالي لقاء قتل خوشنود، ووصل المراهق إلى منزل خوشنود في مدينة مالمو في أيلول/ سبتمبر 2025، وتحدّث إلى زوجة الباحث الذي بقي داخل المنزل واتصل بالشرطة.

ويعيش خوشنود متخفيا منذ ذلك الحين، وفق ما قال محاميه خلال المحاكمة.

وجاء في حكم محكمة أوديفالا، "ترى المحكمة أنه ثبت أن (أ.ن.) سلّح نفسه بسكين وتوجه إلى منزل الضحية بنية قتله".

ورأت أن الأدلة غير كافية لتوجيه تهمة الشروع في القتل، وأعادت تصنيف الجُرم باعتباره أعمالا تحضيرية لارتكاب جريمة قتل، وحُكم على المتهم الرئيسي بالسجن 3 سنوات و9 أشهر في مركز للأحداث.

ويظهر خوشنود بانتظام في وسائل إعلام سويدية بصفته خبيرا في الشأن الإيراني. وهو يجاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتأييده لرضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع، والمقيم في الولايات المتحدة، والمعارض للجمهورية الإسلامية.