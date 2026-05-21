موجز أنباء العالم الخميس: توسيع سيطرة إيران بمضيق هرمز ومطالبة بعقوبات على بن غفير

أعلنت هيئة إيرانية توسيع سيطرتها بمضيق هرمز وجنوب الفجيرة، تزامنا مع وساطة قادها قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير بـطهران. إسرائيليا، أكد ناطق باسم الخارجية، ترحيل ناشطي "أسطول الصمود"، وسط مطالبات إيطالية بفرض عقوبات أوروبية ضد إيتمار بن غفير.

أعلنت الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز أن نطاق السيطرة الذي تعلنه يمتد إلى المياه الواقعة جنوب ميناء الفجيرة الإماراتي، الذي يضم بنى تحتية نفطية مصممة لتجاوز الممر المائي الإستراتيجي، وهو ما انتقدته أبو ظبي، ووصفته بأنه "أضغاث أحلام".

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير إلى إيران، اليوم الخميس، ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام أباد، في وقت تدرس طهران مقترحا أميركيا جديدا لإنهاء الحرب.

وأعدمت السلطات الإيرانية، الخميس، شخصين، شنقا، بعد إدانتهما بالتمرّد المسلح، والانتماء إلى "جماعات انفصالية إرهابية"، في ما عُدّ أحدث سلسلة من الإعدامات خلال الحرب.

في سياق متصل، وصل أربعة لاعبين على الأقل وأحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الإيراني لكرة القدم إلى السفارة الأميركية في أنقرة، لتقديم طلبات الحصول على تأشيراتهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

ترحيل ناشطي "أسطول الصمود"

أعلنت إسرائيل، الخميس، ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول مساعدات كان متوجها إلى غزة، وذلك عقب استنكار دولي واسع، بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إنه "تم ترحيل جميع الناشطين الأجانب في الأسطول... لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة".

وأعلنت تركيا أنها ستنظم رحلات خاصة لإعادة مواطنيها ومواطنين من دول أخرى كانوا على متن الأسطول.

وأكد السفير الإسرائيلي لدى فرنسا، جوشوا زاركا، الخميس، أنّ كل ناشطي "أسطول الصمود"، سيُعادون إلى بلدانهم "بأسرع وقت"، شرط ألا تكون لديهم أي صلة بحماس.

وطالبت إيطاليا، الخميس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بعد نشره مقطعا مصوّرا يظهر تنكيلا بناشطي أسطول المساعدات على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي.

موسكو وكييف

قُتل شخصان جرّاء ضربات بمسيّرات أوكرانية، الخميس، على منطقة سامارا (فولغا) الروسية، وفق ما أفاد حاكمها فياتشيسلاف فيدوريشتشيف، في حين أعلنت كييف أنها نفذت ضربة ضد مصفاة في المنطقة نفسها.

أعلنت أوكرانيا، الخميس، أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروس، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل حليفة روسيا الرئيسة في المنطقة.

وعَدّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الخميس، أن العديد من أعضاء الحلف لا يساهمون بأموال كافية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

من ناحية أخرى، اقترح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في رسالةٍ إلى قادة الاتحاد الأوروبي حصلت عليها وكالة فرانس برس الخميس إعطاء أوكرانيا صفة "عضو شريك" في انتظار منحها العضوية الكاملة التي ستستغرق وقتا.

فيروس إيبولا

أكد ناطق باسم حركة "إم 23" المسلحة، وجود حالة إصابة بفيروس إيبولا في إقليم جنوب كيفو في شرق الكونغو الديمقراطية، الخاضع لسيطرة المتمردين المدعومين من رواندا.

إلى ذلك، أرجأت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي، بسبب تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية.

بكين

حضّت الصين، الخميس، الولايات المتحدة على "التوقّف عن التلويح بعصا العقوبات والقضاء" ضد كوبا، معربة عن رفضها "إساءة استخدام الوسائل القضائية"، وذلك بعدما وجّهت واشنطن اتهامات بالقتل إلى الزعيم الكوبي السابق، راؤول كاسترو.

كابُل

أقرّت حكومة طالبان قانونا جديدا ينظّم الانفصال الزوجي، رأت الأمم المتحدة أنه يعزّز "التمييز المنهجي"، و"يقوّض" حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.

الرباط

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصارعهم في حصيلة أولية، بعد انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق بمدينة فاس في شمال المغرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، اليوم الخميس.