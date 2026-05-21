واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على أمر قضائي

رفعت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، بناءً على أمر من القاضي الفدرالي ريتشارد ليون. وكان وزير الخارجية، قد فرضها سابقا بحقها، منتقدا مواقفها الصارمة تجاه السياسات الإسرائيلية في غزة.

رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، العقوبات المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، التي تنتقد إسرائيل بشدة، وذلك بناء على أمر قضائي.

وأظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الإلكتروني، أنها رفعت العقوبات عن ألبانيزي التي كانت قد أدرجتها في القائمة السوداء عالميا، ما جعل من المستحيل عليها استخدام بطاقات الائتمان الرئيسية، أو إجراء معاملات مصرفية.

وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي في تموز/ يوليو 2025، لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن في شأن قطاع غزة.

وأكدت ألبانيزي التي تولّت منصبها في 2022 أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية في غزة.

وعلّق القاضي الفدرالي، ريتشارد ليون، الأسبوع الماضي، العقوبات الأميركية على ألبانيزي.

وعدّ ليون في حيثيات قراره، أن "حماية حرية التعبير تصب دائما في المصلحة العامة".

وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، عند إعلانه فرض العقوبات على ألبانيزي في تموز/ يوليو الماضي، إنها شاركت في "نشاطات منحازة وخبيثة"، متهما إياها بـ"معاداة السامية بشكل صارخ" وبـ"دعم الإرهاب".

وتنفي ألبانيزي مزاعم معاداة السامية التي وجهتها إليها إسرائيل أيضا.