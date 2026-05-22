ترامب يعادي العالم: انهيار الدبلوماسية الأميركية في عهده

أكثر من نصف مناصب السفراء الأميركيين في العالم شاغرة، وتعيين مقربين في مناصب سفراء بدلا من دبلوماسيين محترفين* خبيرة: إدارة ترامب تقوض قدرة واشنطن على فهم العالم الذي تعمل فيه، مما يزيد من خطر عدم الاستقرار العالمي

قال دبلوماسي أوروبي في واشنطن، بعد التهديد الذي وجهه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إيران في 7 نيسان/أبريل، بأن "حضارة كاملة ستفنى الليلة"، إن حكومته تريد إجابة عاجلة على سؤال مثير للقلق: هل كان ترامب يفكر في استخدام سلاح نووي؟

وفي مختلف أنحاء أوروبا وآسيا، تجاوز القلق مسألة ما إذا كان تهديد ترامب الكارثي جديا أم مجرد وعيد. وقال الدبلوماسي إن أحد المخاوف كان أن تستغل روسيا الفرصة لتبرير تهديدات مماثلة ضد أوكرانيا، مما يؤدي إلى أزمة نووية في قارتين.

وجاء رد وزارة الخارجية الأميركية على تساؤلات حكومات أوروبية مقلقا، وقالت إنها لا تعرف ماذا قصد ترامب أو ما هي الإجراءات التي قد تنذر بها كلماته.

تشير هذه الواقعة، التي لم يكشف عنها من قبل، إلى انهيار تاريخي للدبلوماسية الأميركية. ففي وقت يقود الولايات المتحدة رئيس يصعب جدا توقع تصرفاته وقراراته، يهز الأسواق والعواصم بتصريحاته المثيرة، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة للحصول على توضيحات، لتفاجأ بأن قنوات الاتصال المعتادة، سواء في السفارات الأميركية أو داخل واشنطن، غائبة أو صامتة أو لا تملك أي معلومات.

وقالت أستاذة التاريخ الدولي بجامعة أكسفورد، مارغريت ماكميلان، إن إدارة ترامب تقوض قدرة واشنطن على فهم العالم الذي تعمل فيه، مما يزيد من خطر عدم الاستقرار العالمي، "ولن نتمكن من استخدام الدبلوماسية كما فعلنا في كثير ​من الأحيان من قبل: لبناء العلاقات، والتوصل إلى اتفاقات تعود بالنفع على الجانبين، وتجنب الحروب وإنهائها".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، أن "للرئيس الحق في تحديد من يمثل الشعب الأمريكي ومصالحه في جميع أنحاء العالم".

يستند هذا التقرير عن الاضطرابات في الدبلوماسية الأميركية إلى مقابلات مع أكثر من 50 من كبار الدبلوماسيين ومسؤولي البيت الأبيض وسفراء تقاعدوا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى العشرات من المسؤولين الأجانب والدبلوماسيين والمشرعين في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا.

ومع إزاحة الدبلوماسيين الأميركيين المخضرمين أو تهميشهم، يغير حلفاء الولايات المتحدة طريقة تعاملهم مع واشنطن. وبدلا من الاعتماد على السفارات أو القنوات الرسمية، تقول الحكومات الأجنبية إنها تعيد ‌تنظيم دبلوماسيتها لتتمحور حول دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يمكنهم التواصل مباشرة مع الرئيس، مما يترك كثيرين يعتمدون على القنوات الخلفية للتعامل مع قوة عظمى أصبحت مواقفها أقل اتساقا، فيما يعتقد بعض حلفاء الولايات المتحدة أن أنجع أسلوب للتعامل مع رئيس متقلب المزاج هو عدم أخذ تصريحاته على مأخذ الجد.

وتجلى هذا النهج بعد أن أثار تهديد ترامب بإبادة إيران مخاوف من اندلاع حرب نووية. وردا على ذلك، صاغ مسؤولون في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما وصفه دبلوماسي أوروبي ببيان مشترك "شديد اللهجة" في وقت لاحق من ذاك اليوم. لكنهم اختاروا عدم إصداره، معتبرين لغة ترامب مجرد تهديدات جوفاء وأن التوبيخ العلني قد يدفعه إلى مواصلة القصف. وبحلول المساء، أعلن ترامب وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

ويتعمد عدد من الحلفاء الآن ضبط النفس بدلا من المواجهة. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاستخفاف المتكرر بتهديدات ترامب أمر خطير أيضا لأنه قد يحد من قدرتهم على الاستجابة عند اندلاع أزمة جديدة.

وبعد أكثر من عام على ولاية ترامب الثانية، بات النفوذ والمعلومات حكرا بشكل متزايد على حفنة من المبعوثين، أبرزهم جاريد كوشنر صهر ترامب، والمطور العقاري ستيف ويتكوف وهو صديق الرئيس منذ فترة طويلة. ولا يتولى كوشنر أي منصب حكومي رسمي، ولا يمتلك ويتكوف أي خبرة دبلوماسية سابقة. لكن رويترز وجدت أن بعض الحكومات الأجنبية تعطي الآن الأولوية للتواصل معهما على القنوات الرسمية.

وسعت دول أخرى إلى فتح قنوات غير تقليدية للوصول إلى البيت الأبيض. فقد تجاوز المسؤولون الكوريون الجنوبيون المفاوضين التجاريين الأميركيين وأقاموا علاقات مباشرة مع كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، التي شعروا أنها قادرة على تفسير النوايا الحقيقية لترامب في خضم أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة. ووجدت اليابان وسيطا غير متوقع في ماسايوشي سون، مؤسس سوفت بنك الذي يلعب الغولف مع ترامب.

كانت وزارة الخارجية هدفا مبكرا في ولاية ترامب الثانية. ووصفها وزير الخارجية، ماركو روبيو، بأنها بيروقراطية "متضخمة" تسيطر عليها "أيديولوجية سياسية متطرفة"، وأعلن عن "خطة إعادة تنظيم شاملة". وقد تم التلميح ​إلى هذه الجهود في "مشروع 2025"، وهو مخطط سياسي نشرته في عام 2023 مؤسسة هيريتيج، وهي مركز أبحاث يميني في واشنطن. ودعت الخطة إلى وزارة خارجية أكثر كفاءة تضم مزيدا من المعينين الذين يتم اختيارهم بسبب قربهم من الإدارة أو توجهاتهم السياسية، مع استبعاد السفراء المحترفين الذين لا تنسجم مواقفهم مع توجهات الإدارة.

وغادر حوالي 3000 موظف وزارة الخارجية العام الماضي، فُصل نصفهم تقريبا وقبل الآخرون عروض الاستقالة مقابل تعويضات. وفي كانون الأول/ديسمبر، أمر روبيو باستدعاء لم يسبق له مثيل لحوالي 30 سفيرا من جميع أنحاء العالم.

ووعد روبيو العام الماضي بأن تسهم إعادة الهيكلة في "تمكين الوزارة من القاعدة إلى القمة، من المكاتب إلى السفارات". لكن اليوم، هناك 109 من أصل 195 منصبا لسفراء الولايات المتحدة شاغرة في جميع ​أنحاء العالم، بحسب الجمعية الأمريكية للخدمة الخارجية، وهي نقابة الدبلوماسيين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن التغييرات "جعلت حكومتنا أكثر كفاءة وأقل تضخما وأكثر قدرة على تنفيذ سياسة الرئيس الخارجية بفاعلية".

تترك الهيكلية الجديدة واشنطن بعدد أقل من كبار الدبلوماسيين على الأرض في منطقة حرب رئيسية. ثمة خمس دول من الدول السبع المجاورة لإيران، وأربع دول من دول الخليج الست، بلا سفير أميركي. وقال سفراء أميركيون سابقون ومسؤولون في وزارة الخارجية إن تراجع ⁠الوجود الدبلوماسي ساهم في حدوث فوضى عارمة لإجلاء الأميركيين من المنطقة عندما بدأ ترامب الحرب على إيران.

تطهير دبلوماسي

أشارت السفيرة الأميركية السابقة في كييف، بريدجيت برينك، إلى أنه بعد أيام قليلة من لقاء ترامب المثير مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض في آذار/مارس 2025، قطعت الولايات المتحدة ​المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا. وقالت برينك إن الأسلحة شملت ذخائر الدفاع الجوي التي ساعدت في حماية ليس فقط الأوكرانيين، بل أيضا موظفي السفارة الأميركية من الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية.

وقالت برينك إنه "كان لدي ألف شخص، جميعهم مدنيون، على الأرض... وكنا تحت حماية الأوكرانيين الذين يستخدمون معدات أمريكية ومعدات أخرى، ووقف المساعدات العسكرية جاء دون سابق إنذار. وعندما حاولنا معرفة سبب وقفها، لم نحصل على أي إجابة".

أدت عمليات التسريح في ​مجلس الأمن القومي، الذي ينسق تقليديا السياسة الخارجية والدفاعية في البيت الأبيض، إلى توتر العلاقات بين إدارة ترامب وسفاراتها. وفي عام 2025، خفض ترامب عدد موظفي مجلس الأمن القومي من مئات الأشخاص إلى بضع عشرات فقط.

خلال تلك الفترة، قال عديد من المسؤولين إن الموظفين تلقوا القليل من التوجيهات الرسمية بشأن الموضوعات الرئيسية مثل الحرب في أوكرانيا أو مستقبل حلف شمال الأطلسي. وبدلا من ذلك، كانوا يراقبون حساب ترامب على منصة تروث سوشال بحثا عن إشارات سياسية. وقال المسؤولون إن كثيرا من موظفي مجلس الأمن القومي أبقوا حساب ترامب مفتوحا على شاشة مخصصة واستجابوا بسرعة عندما وضع منشورات.

في عهد بايدن، كانت برينك تشارك بانتظام في اجتماعات مجلس الأمن القومي لتطوير وتنسيق سياسة معقدة في زمن الحرب بين واشنطن وسفارة كييف. وفي عهد ترامب، توقفت تلك الاجتماعات، حسبما قالت برينك. وبدلا من ذلك، طُلب منها "مجرد الاتصال بالناس"، وهو نهج وصفته بأنه غير فعال وغير قابل للتطبيق في منطقة صراع حيث كانت الهجمات الروسية روتينية.

وقالت إن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت سياسة "الاسترضاء" التي انتهجها ترامب بشأن أوكرانيا، متمثلة في السعي إلى توثيق العلاقات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع إلقاء اللوم على أوكرانيا في العدوان الروسي.

وقد انتهت فترات كثيرين من الدبلوماسيين المحترفين الآخرين بشكل مفاجئ. فقبل أسبوع من عيد الميلاد، ​طُلب من حوالي 30 دبلوماسيا ترك مناصبهم بحلول منتصف كانون الثاني/يناير، وهو استدعاء جاء في الغالب دون سابق إنذار أو تفسير. وأطلق بعض السفراء المغادرين عليه في جلساتهم الخاصة "مذبحة ليلة السبت".

ينقسم السفراء الأميركيون إلى فئتين: الدبلوماسيون المحترفون والمعينون سياسيا. يرشح الرئيس الفئتين ويصدق على تعيينهم مجلس الشيوخ. ويفخر الدبلوماسيون المحترفون تقليديا بكونهم غير حزبيين وغالبا ما يتمتعون بخبرة تمتد لعقود. أما المعينون سياسيا فهم عادة من كبار المتبرعين للحملات الانتخابية، أو مشرعين سابقين، أو حلفاء مقربين للرئيس، وقد يكون لديهم خبرة دبلوماسية قليلة أو معدومة.

وفي الإدارات الأمريكية على مدى ما يقرب من 50 عاما، شكل الدبلوماسيون المحترفون عادة ما بين 57 و74 بالمئة من السفراء، وفقا للجمعية الأميركية للخدمة الخارجية. وفي ولاية ترامب الثانية، يمثل الدبلوماسيون المحترفون حوالي 9 بالمئة من السفراء المعينين، وهو انخفاض كبير في الخبرة المؤسسية التي ​قادت الدبلوماسية الأميركية تاريخيا.

لا يزال هناك أكثر من 100 منصب سفير شاغر في جميع أنحاء العالم. وقال السفير السابق، بريان نيكولز، "نحن نمارس دبلوماسيتنا وإحدى ذراعينا مقيدة خلف ظهورنا".

وعلى هذه الخلفية، تظهر مجموعة جديدة من الدبلوماسيين المتوافقين مع أجندة ترامب. فتسعى منظمة "بن فرانكلين فيلوشيب"، التي تأسست عام 2024، إلى تحديد وتعزيز وجود المحافظين داخل وزارة الخارجية ومواجهة ما يصفه قادتها بالتحيز ضدهم. وتضم المجموعة الآن حوالي 95 زميلا على موقعها الإلكتروني، بمن فيهم نائب وزير الخارجية، كريستوفر لانداو. وقال ليندرمان، وهو دبلوماسي سابق، إن 250 عضوا آخرين، معظمهم من الدبلوماسيين النشطين، يخفون هوياتهم لتجنب الانتقام من الإدارات الديمقراطية المستقبلية.

ومن بين أكبر الداعمين الماليين للزمالة مؤسسة هيريتيج، التي صممت (مشروع 2025). وفي العام الماضي، قدمت هيريتيج للمنظمة منحة بقيمة 100 ألف دولار، مما ساعد فعليا في المضي قدما بإحدى التوصيات الرئيسية (لمشروع 2025) ألا وهي إعادة تشكيل القوى العاملة التي تعتبرها معادية للإدارات المحافظة. وأبلغت هيريتيج رويترز أنها تدعم كثيرا من المنظمات الأمريكية لكنها لا تمارس أي "سيطرة مباشرة" عليها.

وتهدف المنحة إلى مساعدة ترامب على تجنب تعيين موظفين في وزارة الخارجية قد يعرقلون أجندته، حسبما قال ليندرمان ومات بويس، وهو دبلوماسي سابق. تنظم المجموعة ندوات للتواصل، وتجند أعضاء في الجامعات، وتقدم المشورة لإدارة ترامب بشأن الدبلوماسيين المحترفين الذين تعتبرهم نشطاء فكريا.

وعبر 18 سفيرا سابقا عن قلقهم من أن أعضاء زمالة بن فرانكلين يتم ترقيتهم بسرعة إلى مناصب عليا قبل أشخاص أكثر خبرة.

صعود دولة المبعوثين

تجاهل ترامب السفارات بشكل متزايد، وعهد بالدبلوماسية الحساسة إلى مبعوثين خاصين، أبرزهم كوشنر وويتكوف، وهما المفاوضان الرئيسيان في حروب أوكرانيا وغزة وإيران.

في الفترة التي سبقت الحرب مع إيران، التقى كوشنر وويتكوف بمسؤولين إيرانيين في جنيف في أواخر شباط/فبراير، لكنهما لم يصطحبا معهما خبراء نوويين أمريكيين، وفقا لمسؤولين أوروبيين شاركوا في المناقشات. وفي الأشهر التسعة السابقة، طردت إدارة ترامب ما لا يقل عن ستة خبراء نوويين في الشؤون الإيرانية، من بينهم نيت سوانسون، وهو دبلوماسي محترف عمل في قضايا إيران عبر عدة إدارات.

ساعد سوانسون في تنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران عام 2015. وقد تمت صياغة هذا الاتفاق الفني للغاية، الذي وافقت فيه إيران على تقييد برنامجها النووي بشكل كبير مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالبرنامج النووي، من قبل فرق كبيرة من الدبلوماسيين والخبراء. وقد انسحب ترامب من الاتفاق في عام 2018. وقال سوانسون إن ويتكوف اتصل به في نيسان/أبريل من العام الماضي ليطلب منه العودة للانضمام إلى المحادثات المتجددة مع طهران. في ذلك الوقت، كان سوانسون يعمل في مكتب تنسيق العقوبات التابع لوزارة الخارجية.

ومع ذلك، مرت أسابيع دون عقد أي اجتماعات بشأن إيران، بحسب سوانسون. وقال عن ويتكوف، الذي كان يتنقل أيضا بين المحادثات حول أوكرانيا وغزة، إنه "كان لديه الكثير من المهام... لم يكن لدينا أي مساهمة"، وبعد وقت قصير "توقفت الإدارة عن طلب المشورة".

وبعد أقل من شهرين من انضمامه إلى فريق ​التفاوض التابع لويتكوف، تم فصل سوانسون بعد أن سخرت منه المؤثرة اليمينية لورا لومر على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفته بأنه "من بقايا عهد أوباما".

وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن الفريق الأميركي واجه صعوبة في فهم أهمية عتبات تخصيب اليورانيوم المختلفة وعناصر أخرى من برنامج إيران النووي ⁠خلال المحادثات الأخيرة في جنيف، مما أجبر المسؤولين الأوروبيين على شرحها. وقال الدبلوماسي "كيف يمكنك التفاوض وأنت لا تفهم الأساسيات؟".

وفي 28 شباط/فبراير، بعد فشل محادثات جنيف، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران. في ذلك اليوم، ومرة أخرى في الثالث من آذار/مارس، أطلع ويتكوف الصحفيين على المفاوضات. وأشارت تلك الإحاطات إلى أنه أخطأ في تفسير اقتراح إيران، مبالغا في التهديد النووي الإيراني من خلال الخلط بين التخصيب المحدود لليورانيوم وتحويله إلى أسلحة في المدى القريب، حسبما قالت كيلسي دافنبورت من جمعية مراقبة الأسلحة، وهي منظمة مقرها واشنطن تدافع عن سياسات فعالة لمراقبة الأسلحة.

وقالت دافنبورت إن تصريحات ويتكوف احتوت على الكثير من الأخطاء التي تشير إلى "عدم الكفاءة الفنية". فعلى سبيل المثال، أشار إلى جهاز الطرد المركزي الإيراني أي.آر-6 لتخصيب اليورانيوم باعتباره "ربما أكثر أجهزة الطرد المركزي تقدما في العالم"، في حين أنه ليس حتى الأكثر تقدما في إيران. وقالت "لا يحتاج ويتكوف إلى أن يكون خبيرا نوويا للتفاوض على اتفاق جيد. لكن إذا لم يكن كذلك، فيجب أن يحيط به أشخاص على معرفة".

كما واجه أكبر مبعوثين لترامب تدقيقا من قبل الديمقراطيين في الكونغرس بشأن تضارب المصالح المحتمل، وهو كوشنر، بسبب معلومات حول تفاوضه على اتفاقات سلام مع دول تربطه بها صفقات تجارية بمليارات الدولارات، وويتكوف بسبب دور عائلته في شركة ترامب للعملات المشفرة التي تسعى إلى التوسع في الشرق ​الأوسط.

وما يربو على 90 بالمئة من السفراء الذين عينهم ترامب في هذه الولاية من الموالين السياسيين، وليسوا دبلوماسيين محترفين، ويتمتعون بسلطة غير عادية بسبب صلاتهم بدائرة الرئيس المقربة. وتذكر مسؤولان أوروبيان كيف أكد والد كوشنر، تشارلز، سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا، قربه من السلطة من خلال الاتصال بجاريد مباشرة أمام نظرائه الأجانب في اجتماع عقد العام الماضي.

وعين ترامب سفيرا في بكين وهو شخص آخر ​من الموالين، وهو دافيد بيردو، السناتور السابق عن ولاية جورجيا ورجل الأعمال، وقد ردد ادعاءات ترامب الكاذبة بأن انتخابات عام ⁠2020 تم تزويرها. وقال ثلاثة مسؤولين في الحكومة الأميركية يركزون على الشؤون الصينية إن بيردو اتصل بترامب مباشرة لوضع القرارات ومعالجة القضايا الدبلوماسية العالقة، في حين تم استبعاد حتى كبار الدبلوماسيين الأميركيين من دائرة اتخاذ القرار. وقالوا إنه عند التخطيط للزيارات رفيعة المستوى، غالبا ما كان موظفو السفارة ينتظرون حتى يتصل بيردو بترامب قبل الالتزام بالترتيبات النهائية، وهو ما يمثل خروجا عن المعتاد مقارنة بالماضي عندما كانت مثل هذه القرارات تُتخذ على مستويات أدنى.

قال السفير الألماني السابق في واشنطن، فولفجانج إيشينجر، إن النهج الأميركي الحالي يعكس تركيزا هائلا للسلطة على السياسة الخارجية الأميركية في شخص واحد ألا وهو ترامب. وأضاف أن "هذا الشخص يتخذ القرارات، أحيانا بين عشية وضحاها، وأحيانا في اجتماع رسمي، وأحيانا لا. هذا مختلف تماما، ولست متأكدا من أن أسلوب ترامب في اتخاذ القرارات يوفر فعلا ضمانة لاتخاذ قرارات جيدة".

تسعى بعض الدول إلى إيجاد طرق غير تقليدية للوصول إلى البيت الأبيض.

العالم يغير طريقته

لقد قلب ترامب المعايير الدبلوماسية رأسا على عقب بسلسلة متواصلة من التهديدات، الموجهة إلى أعداء مثل إيران وحلفاء بما في ذلك الدنمرك وكندا وحلف شمال الأطلسي. واضطرت الحكومات إلى تقييم ما إذا كان الرد علنا سيهدئ التوترات أم يزيدها سوءا.

وهذا ما حدث في أوائل نيسان/أبريل بعد أن حذر ترامب من أن حضارة إيران قد تفنى. صاغ مسؤولون في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما وصفه دبلوماسي أوروبي بأنه بيان مشترك "قاس"، ثم قرروا عدم إصداره.

وقال الدبلوماسي، الذي ساعد في صياغة البيان، إنه "اعتقدنا في النهاية أنه كلما نبح هكذا، لا يعض". واعتقد المسؤولون الأوروبيون أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال ممكنا، وخشوا أن يؤدي التوبيخ العلني إلى دفع ترامب إلى مواصلة القصف. فامتنعوا عن الرد. وبحلول نهاية اليوم، أعلن ترامب وقف إطلاق النار.

وعززت هذه الواقعة درسا للعديد من حلفاء الولايات المتحدة، ألا وهو أن الصمت قد يكون الرد الأكثر أمانا على تهديدات ترامب الأكثر تطرفا.

ويطلق بعض الدبلوماسيين الأوروبيين على ذلك "طريقة ميركل"، في إشارة إلى رد الفعل الهادئ الذي ​أبدته المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، خلال ولاية ترامب الأولى: استيعاب الاستفزازات دون رد فعل علني مع الدفاع بحزم عن المصالح الوطنية.

وانتقد عدد من الحلفاء، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا، تصريحات ترامب بشأن إيران. لكن البعض الآخر، بما في ذلك اليابان، التزم الصمت.

قال النائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، تاكيشي إيوايا، والذي شغل منصب وزير الخارجية، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، إنه "كانت تصريحات الرئيس ترامب تتغير باستمرار، لذا توقفنا بمرور الوقت عن الرد على كل تصريح منها. فالرد قد يؤدي فقط إلى إثارة ردود فعل غير ضرورية".