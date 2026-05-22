روبيو يصعّد ضد كوبا... وواشنطن تلوّح بخيارات تتجاوز الدبلوماسية

الإدارة الأميركية تكثف ضغوطها على كوبا عبر اتهامات للرئيس السابق راوول كاسترو وتصريحات تصعيدية من ماركو روبيو، بالتزامن مع تحركات عسكرية أميركية في البحر الكاريبي وتحذيرات من خيارات تتجاوز المسار الدبلوماسي.

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ماضية في تشديد الضغوط على كوبا، معتبرًا أن النظام الشيوعي في هافانا "غير قابل للإصلاح"، وذلك غداة توجيه واشنطن اتهامات جنائية للرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو، في خطوة أثارت غضب السلطات الكوبية.

وتزامن التصعيد السياسي مع إعلان الجيش الأميركي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ومجموعتها الضاربة إلى البحر الكاريبي، فيما نفى ترامب أن تكون الخطوة تهدف إلى "ترهيب كوبا"، قائلًا ردًا على سؤال بهذا الشأن: "كلا، على الإطلاق".

ويُعد روبيو، المنحدر من أصول كوبية، من أبرز الأصوات الداعية إلى تشديد العقوبات على هافانا، وقد وصف كوبا بأنها "دولة فاشلة" تعاني أزمة اقتصادية خانقة، في ظل استمرار الحصار الأميركي المفروض عليها منذ عقود.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحافي في ميامي، إن "نظامهم الاقتصادي لا يعمل، إنه معطل ولا يمكن إصلاحه في ظل النظام السياسي القائم حاليا"، مضيفًا أن السلطات الكوبية "اعتادت كسب الوقت وانتظار أن تملّ واشنطن"، لكنه شدد على أن الإدارة الأميركية الحالية "جادّة للغاية ومصمّمة للغاية".

ورغم تأكيده أن الولايات المتحدة "تفضل دومًا الحل الدبلوماسي"، أشار روبيو إلى أن لدى ترامب "خيارات أخرى"، معتبرًا أن كوبا "لطالما شكّلت تهديدًا للأمن القومي الأميركي"، في إشارة إلى ما وصفه بوجود تعاون استخباري وعسكري روسي وصيني داخل الجزيرة.

وفي سياق متصل، أعلن روبيو أن السلطات الأميركية احتجزت أديس لاستريس موريرا، شقيقة مسؤولة كوبية خاضعة للعقوبات الأميركية، بعد سحب إقامتها الدائمة في الولايات المتحدة، بناءً على تعليماته، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

اتهامات ضد راوول كاسترو

وكانت واشنطن قد وجهت، الأربعاء، اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو، على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996، ما أسفر حينها عن مقتل أربعة أشخاص. وتشمل الاتهامات "القتل" و"التآمر لقتل أميركيين" و"تدمير طائرات".

وتقول السلطات الكوبية إن إسقاط الطائرتين شكّل حينها "دفاعًا مشروعًا عن النفس" في مواجهة اختراق للأجواء الكوبية، فيما اعتبرت السلطات في هافانا أن الاتهامات الأميركية الجديدة "مشينة" وتحمل أبعادًا سياسية.

ودعت صحيفة "غرانما" الرسمية إلى تنظيم تظاهرة أمام السفارة الأميركية في هافانا، الجمعة، احتجاجًا على الاتهامات، فيما قال المحاسب الكوبي فابيان فرنانديز، لوكالة "فرانس برس"، إن ما يجري "ليس اتهامًا فعليًا في قضية تعود لأكثر من 30 عامًا، بل هجوم علني على شخصية عامة".

وربط الباحث في شؤون أميركا اللاتينية، كريستوفر ساباتيني، بين الاتهامات الموجهة لكاسترو والتحركات الأميركية السابقة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرًا أن واشنطن تحاول إيصال رسالة مفادها أن "ما جرى مع مادورو يمكن أن يتكرر في كوبا".

أزمة اقتصادية وضغوط متصاعدة

وتشهد كوبا أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بعد تشديد العقوبات الأميركية ومنع وصول النفط الفنزويلي إلى الجزيرة، ما تسبب بانقطاعات كهرباء تصل إلى 20 ساعة يوميًا، إلى جانب نقص المياه وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكدس النفايات في شوارع هافانا.

واتهم المتقاعد الكوبي بيدرو ليال الإدارة الأميركية بـ"إلحاق الأذى بالشعب الكوبي"، معتبرًا أن الحصار المفروض على قطاع الطاقة "عمل إجرامي".

وفي المقابل، ادعى روبيو أن كوبا وافقت مبدئيًا على عرض مساعدات أميركية بقيمة 100 مليون دولار، لكنه قال إن واشنطن لم تحسم بعد موقفها من الشروط التي طرحتها هافانا.

انتقادات روسية وصينية وأوروبية

وأثارت الخطوات الأميركية ردود فعل دولية، إذ أعلنت الصين دعمها لكوبا، ودعت واشنطن إلى "وقف التهديد باستخدام العقوبات والقوة"، فيما اعتبر الكرملين أن ملاحقة رؤساء دول سابقين أو حاليين بهذه الطريقة "غير مقبولة".

من جهتها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى إنهاء "عزلة" الشعب الكوبي، معتبرة أن البلاد وصلت إلى "حافة الانهيار" نتيجة الأزمة الاقتصادية والقمع السياسي المستمر.