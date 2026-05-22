مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد تعلن استقالتها

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، استقالتها من منصبها الجمعة، معللة ذلك بأسباب عائلية.

وكتبت غابارد في رسالة إلى ترامب نشرتها على منصة "إكس"، أنها تترك منصبها للاعتناء بزوجها بعد تشخيص إصابته "بنوع نادر للغاية من سرطان العظم".

وأكد ترامب قبول استقالة غابارد، وقال إنها "ستغادر منصبها في 30 يونيو (حزيران) بعد أن أدت عملا رائعا".

وأضاف أن زوجها "تم تشخيصه مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظم، وهي ترغب في أن تكون معه لتعيده بصحة جيدة بينما يخوضان معا معركة صعبة حاليا".

وأشار ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إلى أن "تولسي قامت بعمل مذهل وسنفتقد إليها"، فيما أعلن أن نائبها آرون لوكاس سيتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية مؤقتا.