مسؤول في البحرية الأميركية يقول إن مبيعات الأسلحة لتايوان "عُلِّقت" بسبب الحرب على إيران

أعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي، تعليق مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، لضمان توفير الذخائر لعمليات الجيش الأميركي بإيران، وسط مخاوف من موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، واحتمالية استشارته للرئيس الصيني بشأن الصفقة.

قال القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي، أمس الخميس، إن مبيعات الأسلحة لتايوان "عُلِّقت" لضمان حصول الجيش الأميركي على ذخائر كافية لعملياته في إيران.

وردا على سؤال في جلسة في الكونغرس، بشأن صفقة شراء الأسلحة المتعثرة التي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار من قبل تايوان، قال هونغ كاو، إنها عُلّقت "للتأكد من أن لدينا الذخائر التي نحتاج إليها لعملية ’إيبك فيوري’ (الغضب الملحمي) والتي لدينا منها الكثير".

وأضاف "لكننا نريد التأكد فقط من أن لدينا كل شيء، ثم ستُستأنف مبيعات الأسلحة عندما ترى الإدارة ذلك ضروريا".

ولم يلتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إتمام عملية البيع، ما أثار مخاوف بشأن التزامه دعم تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وتعهدت ضمها ولو بالقوة إلا لزم الأمر.

وقبل زيارته الرسمية الأخيرة للصين، قال ترامب إنه سيتحدث مع الرئيس شي جينبينغ بشأن صفقة الأسلحة، ما يمثل خروجا عن إصرار واشنطن السابق على أنها لن تستشير بكين في هذا الشأن.

وبعد ذلك، قال إنه لم يقدم أي التزامات لشي بشأن تايوان، وأنه سيتخذ قرارا بشأن مبيعات الأسلحة في غضون فترة زمنية قصيرة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع على الفور للتعليق على تصريحات كاو.